Michel Polnareff : tout savoir sur sa nouvelle tournée hexagonale

Après une longue attente, l’inimitable Michel Polnareff s’apprête à remonter sur scène pour une série de concerts. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le tour de France de «L’Amiral», qui fêtera cet été ses 79 ans.

Une vingtaine de dates

Le coup d’envoi de sa tournée sera donné le 24 mai sur la french riviera, à Nice, au Palais Nikaïa. Ensuite, Michel Polnareff fera étape dans une vingtaine de grandes villes : Nantes, Lyon, Toulouse, Rouen, Ajaccio… Il sera également à Paris le 2 et le 3 juillet, le jour de son anniversaire. La dernière date de sa tournée aura lieu lors du festival de Nîmes, le 8 juillet.

Une scène centrale

Pour son grand retour, près de sept ans après sa dernière tournée, qui avait été interrompue par des problèmes de santé, Michel Polnareff a opté pour un nouveau dispositif scénique. Pour la première fois, l'artiste aux lunettes blanches se produira sur une scène centrale, c’est-à-dire avec une vue à 360 degrés sur son public.

Un best of en version piano-voix

A l’occasion de cette tournée événement, Michel Polnareff reprendra ses plus grands tubes : «On ira tous au paradis» (1972), «La poupée qui fait non» (1966), «Lettre à France» (1977)… Mais cette fois, en version piano-voix, à l’image de son nouvel album de reprises, «Polnareff chante Polnareff» (11e album studio), sorti en novembre dernier.

Une affiche mémorable

Qui dit nouvelle tournée, dit nouvelle affiche. Enfin presque. Pour cette tournée, le mélodiste à la crinière blonde a réutilisé l'affiche de l'Olympia 1972, où il dévoilait son postérieur et qui à l’époque avait fait scandale. Pour rappel, elle lui avait valu une condamnation pour attentat à la pudeur, entraînant son exil aux Etats-Unis.

©Michel Polnareff/DR



Ce n’est pas une tournée d’adieu

Que les fans se rassurent, Michel Polnareff ne compte pas raccrocher son micro. D’autres albums devraient bientôt voir le jour. «Il y a en a qui vont dire que Polnareff n'a plus d'inspiration et ressort ses vieilles sacoches... C'est complètement faux, a-t-il assuré auprès de l’AFP. Je n'ai jamais composé autant de trucs nouveaux !» Et on a hâte de les découvrir.