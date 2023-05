«United Music Of Deauville» : le nouveau festival débarque dès le 17 mai dans la ville normande

Julien Clerc, Juliette Armanet... Deauville accueille un tout nouveau festival de musique. Baptisé «United Music Of Deauville», il aura lieu du 17 au 21 mai dans les salles et sites historiques de cette ville du Calvados.

Après le cinéma, la musique. Un nouveau festival débarque dans la mythique station balnéaire de Deauville. Il se tiendra du 17 au 21 mai et mise sur une programmation éclectique et prestigieuse. Pour sa première édition, «United Music Of Deauville» accueillera en effet plusieurs artistes de renommée nationale et internationale.

Parmi eux : Julien Clerc, Juliette Armanet, Thomas Dutronc, Stochelo Rosenberg & Rocky Gresset, Ibrahim Maalouf, et Ben l'Oncle Soul. Autres têtes d’affiche : le grand bassiste Avishai Cohen en trio et November Ultra, sacrée révélation féminine des Victoires de la musique. Et à cette occasion, les artistes se produiront dans les sites historiques de la ville.

L'affiche complète du United Music of Deauville





Réservez vos places sur https://t.co/J6N4cc6Ji5. On vous retrouve dans quelques jours ! #UMOF #UnitedMusicOf #deauville pic.twitter.com/YVCdatAqKm — United Music Of Deauville (@UnitedMusicOf) May 9, 2023

Des concert sont notamment prévus dans le théâtre du casino Barrière, réplique parfaite du Petit Trianon de Versailles, dans la Chapelle des Franciscaines, ou encore dans le Centre International de Deauville, qui abrite sous son toit de verre, quelque 18 000 m2 d'espaces dont une salle de concerts de près de 1500 places.

Le Centre International de Deauville accueillera notamment un dîner-spectacle, avec 23 musiciens, 8 choristes Gospel et 6 artistes, qui viendront rendre hommage au légendaire pianiste et compositeur américain Burt Bacharach. Parrainé par Philippe Manœuvre, ce nouveau festival annuel, convivial et ouvert à tous, promet aux festivaliers des moments hors du temps.

A noter que les plus jeunes pourront assister au spectacle féérique Miraculous Ladybug. Grâce à la technologie holographique, les personnages de Ladybug et Chat Noir prendront vie sous les yeux du public.

Festival «United Music Of Deauville», Deauville (Calvados), du 17 au 21 mai.