Festival de Cannes 2023 : autographes, selfies avec ses fans... Johnny Depp fait sensation sur le tapis rouge malgré la polémique

Malgré la polémique au sujet de sa présence sur la Croisette, Johnny Depp a été applaudi ce mardi soir lors de sa montée des marches au 76e Festival de Cannes. La star était venue présenter «Jeanne du Barry», le film d’ouverture de Maïwenn dans lequel il incarne Louis XV.

Jusqu’au dernier moment, beaucoup s’interrogeaient sur sa présence ou non sur le tapis rouge ce mardi soir, pour l’ouverture officielle du 76e Festival de Cannes. Vivement critiqué par les féministes qui s’insurgent contre sa réhabilitation après le procès qui l’a opposé à son ex-femme Amber Heard pour violences conjugales, Johnny Depp est pourtant apparu tout sourire sur la Croisette, et a pris le temps de saluer ses fans qui scandaient son nom.

Vêtu d’un costume foncé, d’un catogan, et affublé de lunettes de soleil, le Jack Sparrow de «Pirates des Caraïbes», qui a été banni des plateaux de tournage hollywoodiens, a été vivement applaudi par le public. Il a enchaîné selfies et autographes, avant de monter les marches aux côtés de Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud et l’ensemble du casting de «Jeanne du Barry», film de Maïwenn présenté en ouverture et pour lequel il s’est glissé dans la peau du roi Louis XV.

L'acteur très complice avec la réalisatrice Maïwenn

Loin des images du procès et de son grand déballage, ainsi que des accusations de violences qui n'ont pas été jugées sur le fond et qu'il nie, Johnny Depp a ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture présentée par l'actrice Chiara Mastroianni. Maïwenn et lui sont apparus très complices.

Montée des Marches - Red Steps !



JEANNE DU BARRY by MAÏWENN - Film d'ouverture - Opening Film



-



Avec/With Maïwenn & Johnny Depp#Cannes2023 #HorsCompetition #OutOfCompetition pic.twitter.com/GVWI4cGY9d — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 16, 2023

Sa venue sur la Croisette et la présence du film en sélection officielle ont choqué de nombreuses associations féministes, «Osez le Féminisme» appelant même au boycott du Festival. «Le sentiment d’impunité qui ressort (du choix de ce film en ouverture) nous glace», ont dénoncé plusieurs collectifs comme 50/50, le Lab Femmes de cinéma ou 1.000 visages.

Interrogé lundi en conférence de presse, le délégué général du Festival de Cannes a indiqué qu’il s'intéressait à Johnny Depp «comme acteur», auquel rien n'interdisait de tourner, et dont la prestation est «extraordinaire».