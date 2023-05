Festival de Cannes 2023 : en pleine polémique, Johnny Depp va-t-il faire son grand retour sur la Croisette ce mardi soir ?

Malgré les rumeurs de tension avec Maïwenn sur le tournage, Johnny Depp pourrait monter les marches du Festival de Cannes ce mardi soir, à l’occasion de la présentation en ouverture du film «Jeanne du Barry». Une venue sous haute tension encore incertaine pour cette star controversée.

S’agit-il de la renaissance d’une icône déchue d’Hollywood ? Accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard, écarté des plateaux de cinéma et vivement critiqué par les féministes, Johnny Depp pourrait fouler le tapis rouge ce mardi 16 mai pour présenter le film d’ouverture de Maïwenn, «Jeanne du Barry», dans lequel il interprète le roi Louis XV. Une venue qui reste encore incertaine à quelques heures du début de l’événement, et qui n’est pas sans créer un malaise.

S’il vient de signer, selon Variety, un contrat record à 20 millions d’euros avec la maison Dior et tente de redorer son blason après ses déboires judiciaires, l’acteur, dont le projet de biopic sur le peintre Modigliani fait débat, suscite encore et toujours la polémique. Pourtant, Johnny Depp qui tente d’être réhabilité par un milieu qui l’a banni, se présente comme «une victime de la ‘cancel culture’», et la cible d'une intransigeance du mouvement #Metoo au sein de l’industrie cinématographique.

A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue lundi sur la Croisette, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui a choisi de présenter en ouverture le film «Jeanne du Barry» et par conséquent de mettre à l’honneur Johnny Depp, a expliqué s’intéresser à la star américaine «comme acteur», précisant que ce dernier signe, selon lui, une performance «extraordinaire». «Je ne connais pas l'image de Johnny Depp aux Etats-Unis. Pour vous dire la vérité, je n'ai une seule conduite dans la vie : la liberté de penser, de parler, d’agir dans le cadre de la loi. Si Johnny Depp avait été viré d'un film, ou que le film avait été censuré, on n'en parlerait pas ici», a-t-il ajouté. Reste à savoir si l’inoubliable Jack Sparrow dans «Pirates des Caraïbes» a fait le déplacement sur la Croisette…