«Superman : Legacy» : les principaux rôles déjà attribués ?

Le casting du très attendu film «Superman : Legacy» de James Gunn est toujours en cours. La liste des acteurs encore en lice pour prêter leurs traits aux personnages principaux se rétrécit néanmoins de jour en jour. Selon THR, voici les derniers prétendants encore en course pour reprendre les rôles de Superman, Lois Lane et Lex Luthor.

«Superman : Legacy», le reboot ultra-attendu de James Gunn et Peter Safran, les nouveaux patrons de DC Studios, serait en passe d'avoir trouvé ses têtes d'affiche, comme l'a fait savoir ce 13 mai The Hollywood Reporter.

David Corenswet («Pearl») serait parmi les «meilleurs prétendants» pour jouer Kent, alias Superman, selon le magazine spécialisé, qui rapporte que l'acteur devrait passer à l'étape du test écran, lequel aura probablement lieu fin mai ou début juin, selon plusieurs sources de la publication. Deux autres prétendants pourraient également être de la partie, mais leur identité reste inconnue, ajoute THR.

Jacob Elordi, une des révélations de la série HBO «Euphoria», aurait lui aussi figuré sur la liste de DC pour prendre les traits de Kent, mais des sources de THR avancent qu'il ne s'est en fait jamais vraiment lancé dans la course pour le rôle.

