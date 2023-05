Vahina Giocante prend la défense d'Adèle Haenel et révèle avoir été victime d'inceste

Dans un long message posté sur sa page Facebook, la comédienne Vahina Giocante a apporté son soutien à Adèle Haenel après l’annonce de son retrait du cinéma, et révélé avoir été victime d’inceste.

La force des mots. C’est le 12 mai dernier que Vahina Giocante a publié un long texte sur sa page Facebook pour apporter son soutien à Adèle Haenel après la décision de celle-ci de se retirer définitivement du cinéma afin de dénoncer «la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde». Une prise de position qui a conduit Vahina Giocante à révéler l’inceste dont elle a été victime dans son enfance.

Affirmant avoir jusque-là «pris un soin tout particulier à rester pudique et silencieuse, à me protéger en protégeant un système qu’il est temps de mettre collectivement à terre sans violence juste par la force de la vérité nue», elle explique avoir été abusée sexuellement par son père jusqu’à l’âge de 11 ans.

«Comme elle aussi et comme tant d’autres j’ai été sexuellement abusée enfant à la différence que c’était par mon père. J’ai découvert ce que c’est que l’inceste aussi tôt que mes souvenirs commencent jusqu’à mes 11 ans. J’enchainais les tournages et en parallèle je portais plainte contre lui à l’âge de 17 ans pour protéger mes plus jeunes sœurs (je n’ai réussi à en épargner qu’une sur deux). La machine judiciaire était en marche et les expertises psychiatriques, les confrontations devant le juge et l’audience s’intercalaient entre deux promotions. Il fut condamné ‘coupable’. Une certaine reconnaissance mais pas vraiment de soulagement, la vérité a un prix celle de perdre une partie des gens qu’on aime et qui refuse l’évidence !», peut-on lire.

Vahina Giocante a commencé sa carrière au cinéma à l’âge de 14 ans avec un premier rôle dans le film «Marie Baie des Anges» de Manuel Pradal. Elle a ensuite enchaîné les tournages, tournant auprès des plus grandes stars du 7e Art, notamment Sandrine Bonnaire, Jean Dujardin, Gaspard Ulliel, Jean Reno, Vincent Perez, etc. Elle explique s’être éloignée du milieu du cinéma après le tournage d’une scène pour la série «Mata Hari» où les producteurs lui avaient demandé de «faire bander dans les caleçons» précise-t-elle dans son message publié sur Facebook.