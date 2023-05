Fast & Furious X : tout savoir sur Jimin du groupe BTS, première star de la K-pop invitée sur la franchise

Jimin, du groupe K-Pop BTS, participe à la bande-originale du film «Fast and Furious X», qui sort en France ce mercredi.

Après être récemment entré dans l'histoire en tant que premier artiste solo coréen à atteindre le numéro un du palmarès Billboard Top 100 avec un morceau de son premier album solo «Face», Jimin de BTS fait à nouveau l'actualité.

Cette fois, parce que le chanteur a prêté sa voix à un morceau de la BO du nouveau film de la franchise «Fast & Furious», qui sort ce 17 mai en France. Intitulée «Angel Pt. 1», ce titre, qui sera officiellement publié le 18, comprend également les participations de Kodak Black, NLE Choppa, JVKE et Muni Long.

Né le 13 octobre 1995, Jimin est un chanteur du groupe sud-coréen au succès planétaire BTS. Il a fait ses débuts dans la K-Pop en 2012 dans le clip «Party (XXO)» du groupe Glam. L’année suivante, il est entré dans le groupe BTS avec la sortie de l'album 2 «Cool 4 Skool». Réputé pour sa voix douce, Jimin, formé au Seoul Performing Art school, est aussi connu pour être un danseur talentueux.

L'artiste ne se contente pas toujours d'être interprète et danseur. Il a notamment composé «Lie», chanson de l'album «Wings» publié en 2016, dont il a entièrement écrit les paroles. Tout comme pour la chanson «Filter», figurant dans l’album du groupe «Map Of The Soul : 7».

Les BTS en pause

Remplissant des stades à travers le monde et dominant régulièrement les classements musicaux avec BTS - phénomène culturel le plus important de Corée du Sud qui rapporte des milliards à l'économie du pays - Jimin est, comme les six autres membres du boys band, une star vénérée par de très nombreux fans à travers la planète.

Le groupe BTS est cependant actuellement en «pause», certains membres, à l'instar de Jimin, en profitent pour se consacrer à des projets personnels tandis que d’autres (et tous devront le faire tôt ou tard) ont entamé leur service militaire, passage obligatoire pour tous les jeunes hommes en Corée du Sud.

Le fait que Jimin prête sa voix à la bande son d’un film de la franchise «Fast & Furious» ravit la plupart de ses fans. Néanmoins certains d’entre eux n’apprécient pas que leur idole ait collaboré avec NLE Choppa et Kodak Black, deux rappeurs qui ont eu de nombreux (et graves) démêlés avec la justice. Ces bad boys cultivent en effet une image très loin de celle de gentil garçon que Jimin renvoie depuis ses débuts...

Cette participation à la BO d’un blockbuster va en tous les cas garantir au chanteur une visibilité encore plus grande, de quoi lui assurer d’occuper de nouveau le top de ventes, en Corée du Sud, aux Etats-Unis et partout ailleurs, lui qui peut déjà s'enorgueillir d'être le premier artiste solo coréen à avoir atteint le numéro un du palmarès Billboard Top 100, avec un morceau de son premier album solo «Face».

Un habitué des bandes originales

Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que Jimin participe à la BO d’un film. Son morceau de 2020 «Friends» avait figuré dans le film Marvel «Eternals» (2021). Le chanteur avait également créé le tube «With You» pour le drama coréen «Our Blues». D'autres BTS ont aussi participé à des BO. La chanson de RM «Fantastic» faisait partie des «Fantastic Four» de Marvel (2015), et V et Jin ont également participé aux BO des drames coréens «Hwarang» et «Itaewon Class».

«Angel Pt1» sera le troisième single de la BO de Fast X à être mis en avant. «Let's Ride», mettant en vedette YG, Ty Dolla $ign et Lambo4oe avait été publié en février dernier. «Won't Back Down», interprété par YoungBoy NBA, Bailey Zimmerman et Dermot Kennedy est sorti début mai.

Un extrait d'«Angel Pt.1» a été mis en ligne ce 10 mai et dévoile une intro mélancolique au piano, alors que Jimin et JVKE chantent à tour de rôle le refrain hypnotique dont les paroles, une fois traduites en français, ressemblent à ceci : «Angel, ne vole pas si près de moi / Je finirai par te faire tomber / Tu ne veux pas perdre tes ailes / Les gens comme moi cassent de belles choses».

A noter par ailleurs pour tous ceux qui se languissent de retrouver les BTS au grand complet que les mémoires du groupe paraîtront en juillet. Intitulés «Beyond the Story : 10-Year Record of BTS» («Par-delà l'histoire : les souvenirs des 10 ans de BTS»), l'ouvrage a été écrit par le journaliste sud-coréen Kang Myeong-seok et des membres du boys band.