Indiana Jones : 8 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur la saga

Le 5e volet de la saga «Indiana Jones» va être dévoilé ce mercredi 18 mai en première mondiale au festival de Cannes en présence d'Harrison Ford, qui se glisse à nouveau, à 80 ans, dans le rôle du plus célèbre des aventuriers. En attendant la sortie en salles le 28 juin prochain de ces nouvelles aventures, voici 8 choses à savoir sur la saga.

Un projet né pendant les vacances

C’est sur une plage d’Hawaï, alors que George Lucas est en vacances avec Steven Spielberg, que le premier volet d’Indiana Jones, sorti en 1981, va se concrétiser. A l’époque Steven Spielberg rêve de réaliser un James Bond. «J’ai mieux», lui aurait alors lancé George Lucas, lui suggérant l’idée du scénario des «Aventuriers de l'Arche Perdue», et son héros à la recherche de reliques aux pouvoirs surnaturels. Un récit qu’il avait imaginé avant même la sortie de «Star Wars».

George Lucas ne voulait pas d’Harrison Ford

Si depuis quatre décennies, Harrison Ford est indissociable de son personnage d’Indiana Jones, l’acteur n’était pas le premier choix de George Lucas. Alors que dès le début, Steven Spielberg veut voir la star américaine camper le célèbre aventurier, George Lucas voit les choses autrement. Il craint en effet la confusion avec Han Solo, son personnage de «La Guerre des étoiles», sorti en 1977. George Lucas envisage alors de confier le rôle à plusieurs acteurs dont Nick Nolte, Jeff Bridges, Bill Murray, avant de jeter son dévolu sur Tom Selleck. Mais ce dernier, engagé sur «Magnum», est contraint de refuser et Steven Spielberg convainc George Lucas de confier le rôle à Harrison Ford.

Jean-Paul Belmondo a inspiré le personnage d'Indy

Alors que George Lucas et Steven Spielberg se sont entre autres inspirés du film français «L'homme de Rio», de Philippe de Broca campé par Jean-Paul Belmondo, pour imaginer les aventures d'Indiana Jones, la performance de l'acteur français, à la fois énergique, espiègle et plein d'humour, aurait inspiré le réalisateur Steven Spielberg.

Le chien de George Lucas a l'origine du nom d'Indiana

George Lucas n’a pas cherché bien loin pour baptiser son célèbre héros. Alors qu’à l’écran le professeur Henry Walton Jones Junior est surnommé Indiana, ce nom n’est autre que celui de la chienne de George Lucas. Ce n’est d'ailleurs pas la seule fois où elle a inspiré son maître, puisque avec son épaisse fourrure, elle est aussi à l'origine du personnage de Chewbacca.

Sharon Stone auditionnée mais recalée

Pour camper le personnage de Willie dans «Le Temple Maudit», sorti en 1984, de très nombreuses actrices ont été auditionnées. Parmi elles : Sharon Stone, qui n'a finalement pas décroché le rôle. Ce dernier a été confié à Kate Capshaw. Malgré sa performance elle n'a pas fait une grande carrière mais est devenue, sept ans plus tard, en 1991, la seconde épouse de Steven Spielberg, dont elle partage toujours la vie.

Des clins d’œil à Star Wars cachés dans la saga

Dans la saga Indiana Jones, George Lucas s’est amusé à cacher plusieurs références à Star Wars. Ainsi, les droïdes R2D2 et C3PO se retrouvent dans les hiéroglyphes du Puits des âmes. Et l'hydravion est immatriculé OB-CPO, référence à Obi Wan et C3PO.

Plus de 6.000 serpents pour une scène culte

Nul n’est censé l’ignorer, Indiana Jones a une phobie des serpents. Pour tourner l’une des scènes culte des «Aventuriers de l’Arche Perdue», durant laquelle le héros est confronté à un tapis de reptiles grouillant sur le sol, 6.500 serpents ont été utilisés.

Pour ce faire l’équipe a dû dévaliser plusieurs animaleries. Mais pour Steven Spielberg, leur nombre n’est pas suffisant. Le réalisateur décide alors d'ajouter des bouts de tuyau d'arrosage pour faire illusion. La magie du cinéma.

Le premier volet en partie tourné en France

Quelques scènes des «Aventuriers de l’Arche Perdue» ont été tournées dans l'Hexagone. En 1980, Steven Spielberg et son équipe ont ainsi posé leurs valises à la Rochelle pour quelques jours, afin d’y mettre en boîte les séquences mettant en scène des grottes souterraines.