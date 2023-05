Mission Impossible 7 - partie 1 : Tom Cruise dévoile l'étendue de ses talents dans la nouvelle bande-annonce

La star américaine a partagé sur ses réseaux la nouvelle bande-annonce de «Mission impossible 7 - Dead Reckoning part 1», en salles le 12 juillet prochain.

«Il est temps de choisir un camp. Voici la nouvelle bande-annonce de Mission Impossible - Dead Reckoning Part One», a posté Tom Cruise sur Twitter ce mercredi 17 mai, partageant le trailer des nouvelles aventures d'Ethan Hunt.

Dans cette séquence de plus de 2 minutes, le célèbre agent - campé depuis 1996 et six films par Tom Cruise aujourd'hui agé de 60 ans - multiplie cascades, courses-poursuites et scènes de combat dans des paysages à couper le souffle. Pour le reste, l'intrigue reste encore assez trouble.

It's time to pick a side. Here is the new trailer for #MissionImpossible - Dead Reckoning Part One. pic.twitter.com/20VjrlxxP1 — Tom Cruise (@TomCruise) May 17, 2023

Pour faire face à cette nouvelle mission alors que «la vérité est en train de disparaître» et que «la guerre arrive», entend-on en voix off, il retrouvera toutefois ses acolytes Benji Dunn, interprété par Simon Pegg, Luther Stickell, incarné par Ving Rhames, et Ilsa Faust, toujours jouée par Rebecca Ferguson. Une équipe qu'il compte bien préserver coûte que coûte, souligne Ethan Hunt à l'image. Une mission difficile, qui l'oblige à l'écran à se sortir des situations les plus inextricables, donnant lieu à des scènes toujours plus impressionnantes.

Septième volet de la saga, «Mission impossible - Dead Reckoning partie 1», réalisé par Christopher McQuarrie, sortira le 12 juillet prochain, suivi d'un huitième opus, attendu en salles le 24 juin 2024.