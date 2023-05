Festival de Cannes 2023 : l'inclassable «Règne animal» émerveille en ouverture d'«Un certain Regard»

Présenté en ouverture de la sélection «Un Certain Regard» au Festival de Cannes, «Le Règne animal», signé Thomas Cailley, offre un savant mélange des genres, entre fantastique, fable écologique et introspection. Un ovni en forme de vent de fraîcheur sur le cinéma français.

Une véritable fable. Dingue, complètement barré, d'une audace folle et qui fera beaucoup parler de lui lors de sa sortie en salles à l'automne prochain, «Le Règne animal» était présenté ce jeudi en ouverture de la sélection «Un Certain Regard» au Festival de Cannes. Le film évoque le monde à l'heure d'un fléau inattendu : de nombreux humains se transforment peu à peu en êtres hybrides, mi-homme-mi-animal. Les autorités sont dépassées face au phénomène. Dans cette tourmente improbable, un père et son ado tentent de retrouver la mère, atteinte du syndrome et disparue dans la nature suite à un accident. Et si le pire était à venir ?

Une voix nouvelle

La grande réussite du film de Thomas Cailley («Les combattants») est d'oser un savant dosage de fantastique et de réalisme qui, à l'écran, passe aisément le seuil de la «crédibilité fictive». C'est bourré de suspense anxiogène, de rebondissements et de questionnements identitaires et existentiels, sans pour autant sombrer dans le film à thèse. Romain Duris et le jeune Paul Kirshner («Le lycéen») sont épatants de sincérité et de puissance émotionnelle. On pense à «La Féline», à «La mouche», à «Birdy» également.

La mise en scène nerveuse parvient à atténuer certaines faiblesses d'écriture et l'on ressort heureux du film, convaincu d'avoir assisté à quelque chose de très nouveau dans le cinéma français. Pas si courant finalement.