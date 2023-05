Montreuil : 3 bonnes raisons d'aller voir l'expo «Monsieur Madame»

Madame Princesse, Monsieur Costaud, Monsieur Curieux… L'univers de «Monsieur Madame» débarque à Paris Montreuil Expo. Voici 3 bonnes raisons d'aller déambuler dans les allées colorées de cette exposition familiale et intergénérationnelle.

Une visite sensorielle

Créée par Fever, cette exposition intéractive stimule tous les sens : la vue, avec le Palais de Madame Princesse, qui s’inspire de la Galerie des Glaces, l'odorat, avec le quizz olfactif de M.Curieux, et l'ouïe, mise à l’honneur dans l’espace Symphonie de Trembleville, où un jeu de cordes disposées dans une structure en métal émet des sons pour le moins étonnants.

©CNEWS ©CNEWS



Des activités amusantes et ludiques

Les enfants pourront aussi faire quelques exercices phyiques avec M.Costaud, puis découvrir l’atelier de Mme.Invention, dans lequel on bricole et stimule son imagination. Sans oublier la maison de Monsieur A l'Envers, où l'on se retrouve avec un salon et une cuisine au-dessus de la tête. Un espace idéal pour se prendre en photo dans des situations décalées.

©CNEWS ©CNEWS



C'est une exclusivité mondiale

Visible le mercredi et le week-end, cette exposition colorée, qui retrace également la riche histoire de cette saga de plus de 50 ans, est une exclusivité mondiale. En effet, c'est la toute première fois qu'elle est présentée. Ensuite, elle voyagera un peu partout en France, puis au Royaume-Uni, où ces héros indémodables sont nés sous le crayon de Roger Hargreaves.

©CNEWS ©CNEWS

Monsieur Madame - L’enfant Intérieur, 128 rue de Paris, Montreuil. Entre 5 et 15€ le billet d'entrée.