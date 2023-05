Festival de Cannes 2023 : l'éprouvant «The Zone of Interest» bouleverse la Croisette et se place pour la Palme d'or

Le nouveau film de Jonathan Glazer, «The Zone of Interest», était présenté ce vendredi 19 mai en compétition au Festival de Cannes. Dérangeant, bouleversant, il dévoile l'horreur des camps nazis sous un angle jamais vu auparavant. Une première sensation sur la Croisette dans la compétition pour la Palme d'or.

L'enfer aux portes du paradis. Deux heures durant, Jonathan Glazer - qui ressort un film pour la première fois depuis 2013 et «Under the Skin» - nous décrit froidement, avec une distance clinique et glaciale, le quotidien du SS Rudolf Hoss et de sa famille installée à deux pas du camps d'extermination d'Auschwitz.

Et le film, présenté en compétition officielle vendredi 19 mai, est impressionnant de cynisme aveugle, d'horreur suggérée, jamais dévoilée. Toujours devinée par des sons, des bruits, des cris au loin, des nuages de fumée qui s'échappent derrière les murailles. Et pourtant. La famille a reconstitué un jardin d'Eden avec piscine, serre et verger au coeur de la campagne allemande. Les enfants s'amusent. Le soleil brille. Rien ne perturbera une sérénité et un confort absolus.

Adapté du roman de Martin Amis, «The Zone of Interest», par son épure, son travail sur le son, ses plans tranchants et terriblement dérangeants - malgré l'esthétisme qu'ils voudraient décrire - est une expérience inédite, éprouvante, qui mieux que ce qu'on a pu voir jusqu'alors, illustre la banalité du mal dans toute son effroyable réalité. Une leçon de cinéma, qui constitue la première véritable émotion forte de la compétition officielle pour la Palme d'or.