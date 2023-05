Festival de Cannes 2023 : le calvaire des femmes afghanes présenté par Jennifer Lawrence

L’actrice oscarisée Jennifer Lawrence a fait une apparition inattendue à Cannes ce dimanche pour présenter «Bread and Roses», un documentaire sur le calvaire que vivent les femmes afghanes depuis la reprise du pouvoir par les talibans, qu'elle a co-produit.

«N'oubliez pas les femmes afghanes», a imploré Zahra Mohammadi, une des participantes du film «Bread and Roses» dont la présentation officielle au Festival de Cannes a eu lieu dimanche soir. Présente sur la Croisette pour présenter ce film qu’elle a co-produit, l'actrice Jennifer Lawrence a fait une apparition inattendue sur les marches du 76e Festival de Cannes dans l'après-midi afin de défendre la cause des femmes en Afghanistan.

Venue assister à l’avant-première du film «Anatomie d’une chute» de la Française Justine Triet, la star américaine était accompagnée de l’équipe du documentaire.

Montée des Marches - Red Steps ANATOMIE D’UNE CHUTE (ANATOMY OF A FALL) de JUSTINE TRIET





Avec l'équipe du film Bread and Roses de Sahra MANI



With the team of Bread and Roses by Sahra MANI film#Cannes2023 #Compétition #SelectionOfficielle #OfficialSelection pic.twitter.com/Vjx9JP3y5b

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 21, 2023