Festival de Cannes 2023 : Lily-Rose Depp et The Weeknd attendus ce soir sur le tapis rouge 

The Weeknd et Lily-Rose Depp, à l’affiche de la sulfureuse série «The Idol», sont attendus au festival de Cannes ce lundi soir.

Le glamour au rendez-vous. Alors que les deux premiers épisodes de la série «The Idol» seront projetés ce lundi 22 mai en avant-première mondiale au festival de Cannes, The Weeknd et Lily-Rose Depp sont attendus pour la célèbre montée des marches. Le chanteur canadien et l’actrice franco-américaine, fruit de l'union entre Vanessa Paradis et Johnny Depp, tiennent en effet les rôles-titres de cette très attendue et sulfureuse série, réalisée par Sam Levinson (Euphoria).

Troisième montée des marches pour Lily-Rose Depp

A l’écran Lily-Rose Depp y campe une pop star entretenant une relation toxique, entre sexe et drogue, avec le propriétaire d’un night-club et gourou d’une secte interprété par The Weeknd. L’artiste canadien, bien que déjà venu à deux reprises à Cannes pour y voir des films selon Thierry Frémaux, foulera cette fois le tapis rouge au côté de sa partenaire, de retour sur la Croisette pour la troisième fois. Lily-Rose Depp a en effet fait ses premiers pas à Cannes en 2016 pour le film «La danseuse» de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto, présenté dans la sélection «Un certain regard». L’année suivante, à 18 ans seulement, elle avait participé à la cérémonie d’ouverture de la 70e édition du festival de Cannes.

La série «The Idol» sera, quant à elle, diffusée sur HBO Max aux Etats-Unis dès le 5 juin et sera accessible en France sur Prime Video via le pass Warner.