Fêtes Galantes à Versailles : «cette soirée fait rayonner le Château en France et à l’étranger», selon son organisatrice Catherine Clément

Ce lundi 22 mai, le Château de Versailles accueille les amateurs de la période royale dans le cadre de la 7e édition des Fêtes Galantes. Une soirée réunissant visites d’appartements privés du Roi et de sa cour et concerts de musique.

Le temps d'une soirée, une centaine d’Européens et Américains vont se transformer ce lundi 22 mai au soir en ducs, marquises, comtesses, barons ou chevaliers, tous habillés en costumes et perruques poudrées du XVIIIe siècle à l’occasion de la 7e édition des «Fêtes Galantes» au Château de Versailles.

Ce événement permet en effet aux visiteurs de faire un retour dans le passé et explorer ce patrimoine à l’époque des Rois de France. Une soirée, dont les billets d’entrée sont vendus à 495 euros, qui fascine tout autant les touristes étrangers que les visiteurs français.

Catherine Clément, organisatrice de l’événement, est revenue pour CNEWS sur les origines de ces Fêtes Galantes et le succès de cet événement qui, selon elle, «participe à faire rayonner le Château de Versailles en France et à l’étranger», alors que ce patrimoine fête ses 400 ans cette année.

Comment cet événement a-t-il vu le jour ?

Pour comprendre la naissance de ce rendez-vous, il faut remonter loin chronologiquement. En effet, on a d’abord créé le «bal masqué» dans l’Orangerie en 2011. C’est à partir de cet événement-là que les soirées costumées sont apparues. À l'époque, on s’était vite rendu compte qu’il y avait un public intéressé par ce genre de soirée. Mais contrairement aux Fêtes Galantes, le public du bal masqué, également vêtu en costumes de l’époque, visite le jardin puis fait toute une nuit dans l’Orangerie. Néanmois, la proposition artistique est contemporaine.

Les participants passent beaucoup de temps à confectionner eux-mêmes leur costume. Catherine Clément, organisatrice de l'événement.

On a alors redéfini cette soirée et on a créé, en 2015, les Fêtes Galantes, principalement pour un public qui a le souhait de vivre une sorte de reconstitution d'époque des soirées d’appartements. C’est vraiment une proposition baroque qui se fait en soirée, soit de 18h30 à minuit. Les costumes sont de grandes qualités. Les participants passent beaucoup de temps à confectionner eux-mêmes leur costume ou à les louer.

Cette soirée ne se déroule pas uniquement dans la Galerie des Glaces, mais dans de nombreux espaces du château de Versailles que l’on éclaire et l’on met en valeur.

Quels sont les objectifs de ces Fêtes Galantes ?

L’objectif de ces Fêtes Galantes est de créer une soirée d’exception qui commence à avoir sa renommée. Il y a vraiment un public d’aficionados qui vient tous les ans à cet événement. Ce dernier est d’ailleurs complet des semaines à l’avance.

On veut permettre aux gens de revivre cette soirée d’appartements comme s’ils pouvaient faire une sorte de retour dans le temps, et de voir le château non pas comme un espace muséal mais comme un lieu vivant. L’objectif aussi est de faire venir d’autres types de public.

Quelques semaines seulement après l’annonce de l’événement, toutes les places ont été prises. Comment expliquez-vous cette «ruée» sur les Fêtes Galantes ?

En effet, on n’accueille pas un grand nombre de personnes. On reste quand même dans les espaces muséaux, les grands appartements du Roi et de la Reine et la grande Galerie des Glaces. On ouvre également d’autres salles comme la Chapelle Royale ou encore la Galerie basse.

Au total, on accueille environ 700 personnes. La jauge n’est pas grande. Et c’est vraiment un rendez-vous que l’on a créé et qui a vraiment une renommée auprès d’un public passionné des soirées en costume. Il y en a beaucoup, par exemple, à Venise. En France, quel lieu plus prestigieux que le Château de Versailles pour accueillir un tel événement ?

Les Fêtes Galantes permettront-elles de faire connaître encore plus le Château de Versailles à travers le monde ?

Pour cet événement, on accueille particulièrement beaucoup d’étrangers. Ils représentent environ 50% du public. L’ensemble de notre programmation, à commencer par le bal masqué ou les spectacles de l’Opéra royale en passant par les Grandes Eaux musicales, participe à la renommée du château de Versailles et à le faire connaître et d’autres types de publics.

Le public français s’intéresse-t-il moins aux Fêtes Galantes ?

Non. On a un public qui attend avec impatience ce rendez-vous dès la mise en vente des places. Celui-ci est composé de bombreux Franciliens. Nous avons aussi parfois des personnes qui viennent des États-Unis ou du Japon exceptionnellement pour cet événement.

Le succès sera-t-il au rendez-vous cette année ?

Absolument. On ne fait que se perfectionner. En 2015, nous accueillions moins de public. D’années en années, le nombre de participants n’a fait qu’augmenter. On a perfectionné les propositions et on a rajouté des animations.

Il y a des personnes qui viennent des États-Unis ou du Japon juste pour cet événement. Catherine Clément, organisatrice de l'événement.

Le public a désormais le choix de plusieurs catégories de billets. Les participants choisissent leur parcours (Baroque, Mesdames, Roi, etc...). Nous avons des activités à choix animées par des comédiens ou encore des leçons d’art de la gestuel de l’éventail.

Les gens vivent vraiment une soirée d’exception. Ils ont 4h et demi pour découvrir les lieux et les animations que l’on propose, donc on s’attend bien sûr à un succès.