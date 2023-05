Paris : 3 bonnes raisons d'aller se perdre dans le labyrinthe de Tim Burton

Après Madrid, c’est au tour de Paris d’accueillir la grande expérience immersive «Tim Burton, le Labyrinthe». Voici 3 bonnes raisons d’aller sous le grand chapiteau de la Porte de la Villette (Paris 19e), et de se perdre dans le monde intérieur du réalisateur américain.

Parce qu’il y a toutes les créatures culte du cinéaste

Dans ce labyrinthe, qui a été imaginé par Tim Burton lui-même, l’ambiance est son image : mystérieuse, fantastique, et un peu macabre. Et au fil de cette aventure, vous croiserez tous les personnages emblématiques de l’univers de Tim Burton : Emily, la mariée des «Noces Funèbres», la reine de cœur d'«Alice aux pays des merveilles». Vous pourrez aussi vous prendre en photo à côté de la statue grandeur nature d'Edward aux mains d'argent et de Woode wonka dans «Charlie et La Chocolaterie».

©CNEWS ©CNEWS



Parce que chaque expérience est unique

Dans chaque pièce, il y a plusieurs portes, et c’est à vous de choisir laquelle vous souhaitez pousser. La 1, 2, 3 ou la 4 ? Au total, il y a plus de 300 itinéraires possibles, en sachant que quoi qu’il arrive, vous passerez forcément dans 15 salles différentes : «Amour, fantômes et cimetières», «Amis et ennemis», «Alien-nation», ou encore celle baptisée «Monstres incompris», des thèmes qui sont chers au réalisateur. Et chacune des pièces est agrémentée d’animations et de jeux d’ombres et de lumières (attention aux insectes sous vos pieds).

©CNEWS ©CNEWS



Parce que vous verrez plus de 150 dessins originaux

Installé jusqu’au 20 août sous un grand chapiteau de 5.000m2, ce labyrinthe est aussi une véritable exposition d’art. En effet, plus de 150 dessins et croquis originaux de Tim Burton, illustrant son processus créatif, sont exposés. Au cours de la visite, qui dure environ 1 heure, vous pourrez aussi admirer des peintures, des photographies, et des dessins animés. En plus, certaines de ces œuvres sont visibles pour la toute première fois. Quelques citations, comme celles de Johnny Depp, alias Edouard aux mains d'argent, décorent également les murs de ce parcours surnaturel.

©Tim Burton/DR ©CNEWS

«Tim Burton, Le Labyrinthe», Porte de la Villette, Paris 19e. A partir de 18 euros l’entrée (gratuit pour les moins de 4 ans). Jusqu’au 20 août.