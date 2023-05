Festival de Cannes 2023 : «L'enlèvement» réussi de Bellocchio se positionne pour les récompenses

En habitué du Festival de Cannes, le réalisateur italien Marco Bellocchio a présenté «L'enlèvement», en compétition officielle. Un drame parfaitement scénarisé, qui pourrait bien remporter un prix samedi prochain.

Quand l'Histoire se vit comme un thriller. Le réalisateur italien Marco Bellocchio, qui espère enfin repartir de Cannes avec un prix pour sa huitième sélection, continue à distiller un parfum de scandale dans «L'enlèvement». Un film qui nous plonge dans un passé obscur autour d'une histoire sombre, inspirée de faits réels. Une enquête absolument palpitante, située à Bologne et à Rome dans les années 1850. Le Pape Pie IX, autoritaire et antisémite, fait enlever un jeune garçon juif de six ans sous prétexte qu'il aurait été baptisé secrètement à sa naissance. Le bambin est placé en institution catholique où il sera bien traité, tandis que ses parents secouent la Terre entière pour récupérer leur fils. Tout ne se passera pas comme on l'imagine...

Steven Spielberg avait prévu d'adapter ce récit avant d'y renoncer. Bellochio s'en est emparé avec un incroyable sens de la narration, de l'écriture, du rythme et du suspense. Un véritable thriller historique où excelle un parfait casting, dont Enea Sala, un jeune comédien impressionnant de maitrise et de justesse. «L'enlèvement», qui pourrait bien recevoir le Prix du scénario samedi prochain, sera sur nos écrans le 8 novembre.