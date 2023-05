Florence Pugh : le monde du cinéma indépendant a été «très contrarié» qu'elle rejoigne le MCU

Florence Pugh a expliqué que le milieu du cinéma indépendant était «vraiment énervé» lorsqu'elle a rejoint l’univers cinématographique Marvel.

En signant pour jouer dans «Black Widow», Florence Pugh s’est un temps attirée les foudres du cinéma indépendant. Dans une interview publiée dans le Times ce mardi, elle a déclaré : «Ils se sont dit : ‘Super, maintenant elle est partie pour toujours.’»

La star, qui avait rejoint le MCU en tant que Yelena Belova avec «Black Widow» en 2021, a fait savoir que certaines personnes étaient alors «vraiment énervées» de sa décision.

Florence Pugh, qui a également fait une apparition dans l'émission Disney+ «Hawkeye», s’était avant cela fait un nom à Hollywood avec plusieurs films indépendants, dont «Midsommar» et «Lady Macbeth».

«De la beauté dans tous les types films»

Lors d'une précédente interview en mars, l’actrice avait déjà rapporté que des personnes l'avaient prévenue qu'elle n’allait jamais plus revenir aux petits films après son incursion chez Marvel. Mais croyant fermement «qu'il y a de la beauté dans tous les types de films», la star de la série «The Little Drummer Girl» et du film «Don’t Worry Darling» s’efforce de garder un juste équilibre dans la variété des projets qu’elle entreprend.

«Je travaille aussi dur qu'avant, a-t-elle souligné. J'ai toujours fait des films à la suite. C'est juste que les gens les regardent maintenant. Vous devez juste être un peu plus organisé avec votre emploi du temps», a-t-elle confié.

L’actrice continue en effet aujourd’hui de travailler dans des univers éloignés des grosses machines hollywoodiennes et autres films de super-héros, en témoignent ses projets plus récents tels que «The Wonder» et «A Good Person».