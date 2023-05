Minecraft : Matt Berry rejoint le casting du film avec Jason Momoa

Selon le site américain Deadline, le comédien Matt Berry (What we do in the Shadows) vient d’ajouter son nom au casting de l’adaptation cinématographique du jeu vidéo «Minecraft». Il donnera la réplique à Jason Momoa dans ce film dont la sortie est attendue en 2025.

Le projet continue d’avancer. En gestation depuis 2014, l’adaptation cinématographique du jeu vidéo «Minecraft» vient de passer une nouvelle étape avec l’annonce de la présence de Matt Berry – acteur connu notamment pour son rôle dans la série «What we do in the Shadows» - au casting, rapporte le site américain Deadline. Le film, dont la sortie a été fixée pour le mois d’avril 2025, peut déjà compter sur la présence de Jason Momoa dans le rôle principal.

Pour le moment, il est impossible de préciser l’identité des personnages que les deux acteurs incarneront à l’écran. Aucun détail concernant le scénario n’a été dévoilé pour le moment, et le studio Warner Bros. Discovery met tout en œuvre pour maintenir le plus grand secret autour de ces informations. C’est Jared Hess qui s’est vu confier la mission de mettre en scène cette adaptation.

Jeu vidéo ultrapopulaire lancé en 2011, «Minecraft» est un jeu d’aventure dit «bac à sable», c’est-à-dire en construction totalement libre, où les joueurs ont la mission de survivre le plus longtemps possibles dans un monde cubique peuplé d’animaux ou de monstres, où ils peuvent exploiter différents matériaux pour réaliser des constructions librement.