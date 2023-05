Nina Simone : près de 6 millions de dollars récoltés pour restaurer la maison natale de l'icône du jazz

Grâce à une vente aux enchères d'œuvres d'art et à un gala organisé à New York, près de 6 millions de dollars ont été récoltés pour achever la restauration de la maison natale de Nina Simone.

Une vente aux enchères d'œuvres d'art au profit du projet de restauration de la maison natale de Nina Simone, a permis de récolter 5,38 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 500.000 dollars grâce à un gala organisé à New York.

Située à Tryon, au sud-est des Etats-Unis, la demeure, une modeste maison de 60 mètres carrés, pourrait bien rouvrir ses portes aux visiteurs en 2024.

«Nous sommes en bonne voie. (...) Ce nouveau financement fera progresser de manière significative notre projet», a affirmé Brent Leggs, directeur d'un programme spécifique pour le patrimoine afro-américain au sein du National Trust for Historic Preservation, qui pilote le projet, et qui disait espérer 2 millions de dollars.

une oeuvre cédée pour 1,6 million de dollars

Parmi les onze tableaux en vente, une oeuvre de Julie Mehretu intitulée «New Dawn, Sing (for Nina)», a été cédée pour 1,6 million de dollars. L'initiative était soutenue par la championne de tennis Venus Williams.

La diva et militante des droits civiques a eu une relation souvent difficile avec les Etats-Unis, où elle est née en 1933, pendant la ségrégation raciale.

Dans la maison de Tryon, où elle vit ses toutes premières années avec ses parents et ses frères et sœurs, la petite Eunice Waymon - son vrai nom - baigne dans la musique et commence le piano à trois ans.

privée de son rêve de petite fille

Mais son rêve de devenir concertiste classique se fracassera à la porte d'entrée du conservatoire de Philadelphie, un échec qu'elle a attribué toute sa vie au racisme.

Sa carrière épouse ensuite dans les années 1960 la lutte pour les droits civiques des Afro-américains. Nina Simone avait quitté les Etats-Unis et s'était établie en Europe, où elle est décédée en 2003, dans le sud de la France.