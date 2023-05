Voici les 4 langues européennes les plus difficiles à apprendre selon une étude

Apprendre une nouvelle langue est accessible à n'importe qui mais cela nécéssite un investissement personnel. Certaines sont tout de même réputées pour être particulièrement difficiles à apprendre.

Mieux vaut se renseigner avant de se lancer sans l'apprentissage d'une langue. Le ministère des affaires étrangères des Etats-Unis a réalisé une étude pour déterminer celles qui étaient le plus difficile pour un anglophone à apprendre en se basant sur le temps qu'il faut avant de les parler couramment.

l'estonien

L'étude américaine a classé les langues européennes en quatre catégories, la première étant la plus simple et la dernière, la plus difficile d'apprentissage.

Faisant partie de la catégorie 4, l'estonien nécessite plus de dix mois de pratique et peut-être même plus. Le hongrois et le finnois ont une difficulté similaire à l'estonien.

le polonais

A l'est de l'Europe, le pays devenu membre de l'Union européenne en 2004, fait partie de la catégorie 3. Il faut compter dix mois d'apprentissage pour cette langue. Le grec fait partie de la même catégorie.

l'allemand

Plus de six mois d'apprentissage sont nécessaires pour la langue de Beethoven qui est une des seule langue de l'Europe de l'ouest à être plus difficile à apprendre que celles qui vont suivre.

le norvégien

Pour rappel, cette étude a été réalisée pour des personnes dont l'anglais est la langue maternelle. De fait, le norvégien à l'instar du suédois et du danois sont des dialectes très similaires de l'anglais, ce qui les rend plus simple à apprendre. Il faut compter cinq mois pour les apprendre. Et le français fait également partie des langues les plus simples à apprendre pour nos voisins anglo-saxons, aussi surprenant que cela puisse paraître.