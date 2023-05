Mort de Jean-Louis Murat : les réactions se multiplient

Le chanteur Jean-Louis Murat est décédé ce jeudi 25 mai à l’âge de 71 ans à son domicile auvergnat. Une disparition qui provoque l’émotion au sein de l'industrie musicale, comme auprès de la classe politique mais aussi d’anonymes, nombreux à lui rendre hommage.

Le monde de la culture salue l'artiste. A commencer par Carla Bruni, qui en 2005 partageait le titre «Ce que tu désires», en duo avec Jean-Louis Murat. La chanteuse a célébré la mémoire de l'artiste auvergnat, parti bien trop tôt, selon elle. «Repose en paix», a noté l'ex-première dame. Benjamin Biolay a, lui aussi, partagé sa tristesse, affichant un cœur brisé au côté d'une lumineuse photographie de l'interprète de «Si je devais manquer de toi», le visage tourné vers le soleil.

«Un mustang s'en va. (...) Ton génie m'allait comme une étincelle», a partagé de son côté le chanteur et guitariste Axel Bauer, bouleversé par cette disparition.

Une nouvelle bouleverse le cours ordinaire des choses, un mustang s'en va. RIP Jean Louis Murat. Ton génie m'allait comme un incendie. pic.twitter.com/lpMmzJQijZ — Axel Bauer (@AxelBauerMusic) May 25, 2023

Plus jeune, l'artiste Christine and the Queens, 32 ans, a également publié un touchant message. Exprimant sa «peine immense», elle a salué «un grand poète», à qui elle voue une «reconnaissance éternelle».

Jean-Louis Murat grand poète ma peine est immense et ma reconnaissance éternelle. — Christine and the queens (@QueensChristine) May 25, 2023

Le festival des Francofolies, où le parolier et interprète s'était produit à plusieurs reprises, s'est lui aussi fendu d'un message hommage, assurant qu'il ne serait pas oublié.

C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la disparition de Jean-Louis Murat. Tant de bons souvenirs avec lui à La Rochelle. Nous ne l'oublierons pas



Souvenir de son passage aux Francofolies en 2014 !



Photo : Romuald Augé de Sud-Ouest pic.twitter.com/uUTYOIMksZ — Francofolies (@francofolies) May 25, 2023

L'ADAMI, société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes, a, elle aussi, au nom de tous les artistes, rendu hommage à l'interprète qu'était Jean-Louis Murat.

L'interprète de "Si je devais manquer de toi" vient de nous quitter. Jean-Louis Murat devait célébrer demain ses 40 ans de carrière. Les artistes de l'Adami lui rendent hommage. pic.twitter.com/goC2PIH3Iw — ADAMI - La force des artistes (@ADAMI_Artistes) May 25, 2023

La classe politique n'a pas non plus manqué de saluer un artiste authentique, nourri par ses racines auvergnates. En tête, plusieurs élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux, Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, mais aussi Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste ou encore Aurore Bergé, députée Renaissance.

Poète prolifique, troubadour écorché dans le sillage de François Villon, Jean-Louis Murat signait de magnifiques chansons, reflets d’une âme tourmentée et mélancolique.





Il va manquer à la création française. — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) May 25, 2023

J'apprends avec émotion le décès de Jean-Louis Murat, un amoureux des lettres qui puisait son inspiration dans nos grands espaces naturels auvergnats. Toutes mes condoléances à sa famille, ses amis et ses très nombreux admirateurs. pic.twitter.com/nAu4fqo8jP — CHAUVIN Lionel (@ChauvinLionel63) May 25, 2023

Jean Louis Murat est parti. Triste nouvelle. La beauté du texte, la franchise du mot, la sincérité du chant. Une part de l’Auvergne part avec lui.





Affectueuses pensées à ses proches. pic.twitter.com/Fj3ckatcLO — Olivier Bianchi (@olivierbianchi1) May 25, 2023

De nombreux anonymes ont également célébré un «grand de la chanson».

On ne lui a pas dit suffisamment qu’on l’aimait et qu’il était un grand de la chanson.



#Murat https://t.co/ha2FkqWvZY — nodolphe ricolle (@nodolphe) May 25, 2023

Jean Louis murat tu vas me manquer je pose ici ce premier album que j'ai ecouté.



"Te garder près de moi" pic.twitter.com/uBLwp4I66Z — dan (@exhaleart) May 25, 2023

Un dernier au revoir à l’interprète de «Si je devais manquer de toi», qui leur manque déjà.