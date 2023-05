Mort de Jean-Louis Murat : quand le chanteur cartonnait en duo avec Mylène Farmer sur le titre «Regrets»

En juillet 1991, Mylène Farmer sortait le single «Regrets», dans lequel elle chantait avec un artiste alors peu connu du grand public, Jean-Louis Murat. Le titre rencontre un succès international, et permettra de lancer définitivement la carrière du chanteur.

Le parfait tremplin. Décidé à devenir musicien à la fin des années 1970, Jean-Louis Murat a connu un début de carrière chaotique. S’il est remarqué par certains de ses contemporains, notamment William Sheller, les ventes de ses morceaux ne décollent jamais. Il faudra attendre 1989, et son album «Cheyenne Autumn», pour avoir un début de notoriété.

Deux ans plus tard, sa présence au côté de Mylène Farmer – qui se présente comme une de ses fans, et avec laquelle il entretiendra une correspondance pendant un an – pour le morceau «Regrets» le propulse définitivement sur le devant de la scène. Le clip réalisé par Laurent Boutonnat – qui est également le compositeur du morceau – permet à Jean-Louis Murat de voir son visage apparaître à la télévision.

«Regrets» reste le premier duo sur disque de Mylène Farmer, et a été le deuxième morceau de son album «L’Autre» à être diffusé au grand public après le succès planétaire «Désenchantée». Le titre sera encensé par la critique, et permettra au nouvel album de Jean-Louis Murat, «Le Manteau de pluie», de connaître le succès avec une première apparition au Top 50 en 1992 avec le morceau «Sentiment nouveau».