Aya Nakamura : son concert à l'Accor Arena Paris sera retransmis ce vendredi sur Twitch

Aya Nakamura sur scène et sur Twitch. Après Bordeaux et Lyon, l'interprète de «DjaDja» poursuit son «DNK Tour» et s'installe dès ce vendredi soir à l'Accor Arena Paris. A l'occasion de sa première date parisienne, le concert sera retransmis sur Twitch, ce soir.

«Ca va ou quoi Paris ?», a ainsi posté ce vendredi matin sur Twitter la chanteuse de 28 ans, annonçant la retransmission en livestream et donnant rendez-vous au public sur la chaîne REC_118, dès 20h30.

Ca va ou quoi Paris ? pic.twitter.com/tQF2DGhGN7 — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) May 26, 2023

Une excellente nouvelle pour ses fans, alors que ses trois concerts parisiens affichent complets. Aya Nakamura se produira également sur scène samedi et dimanche. Lancé dimanche 21 mai, son DNK tour, du nom de son quatrième album sorti le 23 janvier dernier, passera ensuite par Dijon, Marseille, Reims et Nancy en juin.

Sacrée artiste féminine de l'année lors de la première édition des Flammes - inaugurée le 11 mai dernier pour récompenser les créateurs des musiques urbaines - Aya Nakamura figurera également parmi les têtes d'affiche du Main Square festival et des Vieilles Charrues, en juillet.