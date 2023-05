Beyonce : les fans de Tina Turner demandent des excuses pour les paroles de «Drunk in love»

Les fans de Tina Turner demandent des excuses à Beyoncé et Jay-Z pour une référence «dérangeante», dans leur chanson «Drunk in Love», aux violences conjugales que la star, décédée ce 24 mai, avait subies quand elle était mariée à Ike Turner.

Les fans de la défunte légende de la musique Tina Turner se sont ce jeudi tournés vers les médias sociaux pour critiquer Beyoncé et Jay-Z, pour leur référence «dérangeante» et «ignoble» aux abus dont avait été victime leur idole quand elle était marié à Ike Turner.

Contenue dans les paroles de la chanson «Drunk in Love» sortie en 2014, cette référence renvoie à un épisode tristement fameux de la vie de Tina Turner, et rejoué dans le biopic «What’s Love Go to Do With It». Un jour, alors qu’ils se trouvaient au restaurant, Ike, ivre de jalousie de voir que tout le monde demandait des autographes à Tina et pas à lui, lui a enfoncé de force un morceau de gâteau dans la bouche en disant : «Mange le gâteau, Anna Mae, j’ai dit mange le gâteau».

«Je suis Ike Turner, bébé sait que je ne plaisante pas. Maintenant mange le gâteau, Anna Mae, j’ai dit mange le gâteau, Anna Mae» chante en effet Jay Z dans «Drunk in Love».

Un hommage de Beyoncé au Stade de France ?

Une référence déplacée et écœurante reprochent les fans de Tina Turner, d’aucuns considérant en outre que ces paroles font d’une certaine manière l’apologie des violences conjugales, manquant ainsi de respect à toutes les femmes qui en sont victimes.

Beyoncé s’exprimera-t-elle sur ce sujet ce vendredi, alors qu’elle va se produire au Stade de France ? Pour l’heure, elle a rappelé ce jeudi 25 mai dans un vibrant hommage combien la chanteuse Tina Turner l’avait inspirée tout au long de sa vie.

Beyoncé a ainsi écrit sur son site Internet : «Ma reine bien-aimée. Je t'aime infiniment. Je suis tellement reconnaissante de ton inspiration et de toutes les façons dont tu as ouvert la voie. Tu es force et résilience. Tu es l'incarnation de la passion et du pouvoir. Nous sommes tous si chanceux d'avoir été témoins de ta gentillesse et de ton bel esprit qui resteront à jamais. Merci pour tout ce que tu as fait.» Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des détracteurs.