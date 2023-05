Beyoncé : que sont devenues les chanteuses des Destiny's Child ?

Alors qu'une potentielle reformation des Destiny's Child fait plus que jamais parler, que sont devenues les chanteuses du fameux groupe ?

En 2024, cela fera déjà vingt ans que Kelly Rowland, Beyoncé, et Michelle Williams ont sorti leur dernier album studio ensemble sous la bannière commune des Destiny's Child.

Les fans se pament à l'idée que l'emblématique groupe, à qui l'ont doit les tubes «Survivor» et «Say my name», ne se reforme un jour et les rumeurs à ce sujet, qui vont bon train depuis plusieurs années, se font actuellement plus insistantes que jamais. Mais leurs situations personnelles peuvent-elles rendre ce souhait réalisable ?

Personne sur la planète n'a pu réellement perdre de vue Beyoncé. Incontournable star de l’industrie musicale actuelle dont elle est la «Queen» («Reine»), la chanteuse a bâti un véritable empire. Sa carrière lui a permis de battre de nombreux records dont celui cette année de l’artiste la plus couronnée de l’histoire des prestigieux Grammy Awards. Selon les estimations du magazine Forbes, sa fortune s'élève à 450 millions de dollars. A elle seule, sa dernière tournée On the Run II - réalisée avec Jay-Z en 2018 - avait engrangé 250 millions de dollars de recettes.

Avec son époux Jay-Z, dont la fortune s'élève à 2,5 milliards de dollars, elle vient de s'offrir la maison la plus chère au monde. En 2018, Queen B était aussi devenue la première femme noire à être la tête d’affiche de Coachella. Pour son grand retour sur scène lors d'un show d'une heure dans l'hôtel de luxe Atlantis The Royal, à Dubaï, le 21 janvier dernier, elle a perçu 24 millions de dollars. Elle a fait un retour remarqué en juillet 2022, avec son nouvel album «Renaissance», et a lancé sa tournée européenne, la première en solo depuis sept ans, à Stockholm en ce début mai. Programmée au Stade de France ce 26 mai et à Marseille le 11 juin, les places se sont écoulées en seulement quelques minutes.

Depuis Destiny’s Child, Kelly Rowland a de son côté également tracé sa propre voie dans l’industrie de la musique. Elle a d'ailleurs été la première ancienne du groupe à remporter un Grammy en dehors des Destiny’s Child. Son dernier album solo, «Talk a Good Game», remonte à 2013. Après cela, elle a eu un enfant avec son manager et a rejoint le milieu de la télévision et du cinéma. Elle était notamment coach dans «The Voice». En 2020, la star avait affirmé qu’elle travaillait sur son cinquième album solo avec Roc Nation de Jay-Z. En 2022, elle a très peu goûté à une réflexion très maladroite d'un présentateur qui l'avait comparée à une sort de «second couteau».

«Je pense qu’à partir du moment où les gens commencent à te comparer, ça prouve à quel point ils sont faibles. Je ne laisse plus les autres minimiser mon rayonnement. J’aime Bey, je sais qu’elle est lumineuse, mais je le suis également», avait-elle rétorqué, avant d'ajouter : «Les gens voient toujours les choses d’une seule manière, et je n’aime pas le fait qu’ils te réduisent à un seul rôle. On brille ensemble.»

Kelly called him out to his face & he still didn’t get it. Even, Marsai Martin caught it. Outside of Destiny’s Child, Thee Kelly Rowland is an international superstar, actress, author & businesswoman! She’s been in this industry 25+ years & in 2022 you’re still comparing? pic.twitter.com/1n2GjSXwhN — Jerome Trammel, MBA (@MrJeromeTrammel) November 16, 2022

Michelle Williams (à ne pas confondre avec l'actrice du même nom bien entendu), a quant à elle enregistré quatre albums studio de gospel qui ont fait partie du Billboard 200. Elle a également eu une carrière à Broadway.

Vers un nouvel album ?

L’histoire des Destiny's Child avait commencé en 1990, à Houston (Texas). Ses membres d'alors étaient encore préadolescentes et réunies d'abord sous le nom collectif de «Girl's Tyme». Sept filles font alors partie du groupe : Beyoncé, Kelly Rowland, LaTavia Roberson, LeToya Luckett, Tamar Davis, Nina Taylor et Nikki Taylor. Après quelques années sans label, elles signent chez Columbia Records et c'est à ce moment-là que la formation a pris le nom de Destiny’s Child.

La sortie de leur second album en 1999, «The Writing's on the Wall» marquera leur plus grand succès, avec les titres «Bills, Bills, Bills» et «Say My Name». En 2002, le groupe annonce une pause, avant de se réunir avec «Destiny Fulfilled» en 2004.

Un an plus tard, durant leur tournée mondiale, c’est la fin : elles annoncent que le groupe se dissout et que ses membres poursuivront une carrière solo. Au fil des années, de nombreuses rumeurs autour de leur réunion ont vu le jour. Notamment lors de leur apparition commune à Coachella en 2018, où elles avaient interprété trois titres suite au concert de Beyoncé.

Elles avaient collaboré en 2013 sur «You Changed», extrait de «Talk a Good Game» de Kelly Rowland, et en 2014 sur le single gospel «Say Yes» de Michelle Williams. Elles sont aussi apparu dans la version vidéo de l'album éponyme de Beyoncé paru en 2015.

Se retrouveront-elles en studio un jour ? «J'espère qu'elles le feront une dernière fois dans leur carrière, a ce 25 mai déclaré le père de Beyoncé. Espérons qu'ils nous offrent un dernier album. Qui sait ? On ne sait jamais. Vous ne dites jamais que cela ne peut pas arriver. Parce que c'est du divertissement. Beaucoup de choses peuvent arriver.»

En attendant, sûr que les fans vont scruter attentivement toute éventuelle apparition surprise de Michelle et Kelly au cours de la tournée actuelle de Beyoncé.