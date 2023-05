Festival de Cannes 2023 : voici le calendrier de sortie des films présentés lors de cette 76e édition

Alors que le festival de Cannes s'achèvera demain samedi 27 mai, voici le calendrier des sorties des films ayant été projetés en compétition ou en avant-première au fil de cette 76e édition.

Hors compétition

«Jeanne du Barry», de Maïwenn, actuellement en salles

Le sixième long métrage de Maïwenn, avec Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV et la réalisatrice elle-même dans celui de Jeanne du Barry, a fait l'ouverture du festival.

«Elémentaire», de Peter Sohn, le 21 juin

Le nouveau long métrage des studios Pixar sera dévoilé en avant-première mondiale en clôture du festival. Il raconte les aventures de Flam et Flack, deux personnages doublés dans la version française par Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste.

«Indiana Jones et le cadran de la destinée», de James Mangold, le 28 juin

Dans ce très attendu cinquième opus de la saga, Harrison Ford reprend, à 80 ans, son célèbre rôle d'aventurier.

«Killers of the flower Moon», de Martin Scorsese, le 18 octobre

Dans ce 27e long métrage, Martin Scorsese réunit pour la première fois deux de ses acteurs favoris - Leonardo DiCaprio et Robert de Niro - pour retracer une affaire de meurtres des membres de la tribu amérindienne Osage, devenue riche grâce au pétrole dans les années 1920.

«L’Abbé Pierre – Une vie de combats», de Frédéric Tellier, le 15 novembre

Après «Goliath» et «Sauver ou périr», Frédéric Tellier signe un biopic consacré à l'Abbé Pierre, campé à l'écran par Benjamin Lavernhe.

En compétition :

«Asteroid City», de Wes Anderson, le 21 juin

Dans ce 11e film, le réalisateur de «The Grand Budapest Hotel» ou «À bord du Darjeeling Limited» signe une fable mêlant science-fiction et comédie dramatique campée par une pléiade de stars, de Tom Hanks à Tilda Swinton en passant par Scarlett Johansson, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe ou encore Margot Robbie.

«Il sol dell’avvenire» (Vers un avenir radieux), de Nanni Moretti, le 28 juin

De et avec Nanni Moretti, ce nouvel opus retrace les déboires d'un réalisateur italien sur le point de tourner son prochain film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, il va devoir repenser sa manière de faire.

«Les herbes sèches», de Nuri Bilge Ceylan, le 12 juillet

Le cinéaste turc, Palme d'or 2014 avec «Winter Sleep», revient avec un drame se déroulant en Anatolie, mettant en scène un professeur confronté à des accusations de harcèlement.

«Les filles d’Olfa», de Kaouther Ben Hania, le 5 juillet

Film hybride mêlant fiction et documentaire, «Les filles d’Olfa» revient sur l'histoire d'Olfa Hamrouni, mère de famille tunisienne, qui en 2016 avait rendu publique la radicalisation de deux de ses filles, Rahma et Ghofrane.

«Le retour», de Catherine Corsini, le 12 juillet

La réalisatrice française raconte dans ce nouveau long métrage l'histoire de Khédidja, et de ses deux filles, le temps d'un été sur l'Île de Beauté, qu’elles ont quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques.

«Anatomie d’une chute», de Justine Triet, le 23 août

Dans ce 4e long métrage, la réalisatrice française raconte le procès d'une auteure campée par l'actrice Sandra Hüller, inculpée du meurtre de son époux malgré les doutes sur ce qui s'est passé.

«L’été dernier», de Catherine Breillat, le 20 septembre

Dans ce long métrage, la réalisatrice française narre l'histoire d'une avocate renommée, campée par Léa Drucker, dont la vie bascule après une liaison avec son beau-fils de 17 ans.

«Fallen Leaves» (Les feuilles mortes), d’Aki Kaurismaki, le 20 septembre

Avec ce 19e film, le réalisateur finlandais, met en scène la rencontre entre deux êtres solitaires, un soir à Helsinki, et les balbutiements d'une romance marquée par de nombreux obstacles.

«Rapito» (L'enlèvement), de Marco Bellocchio, le 8 novembre

A 83 ans, le réalisateur lauréat d'une palme d'or d'honneur en 2021, revient avec Rapito (L'enlèvement) sur l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, enfant juif, qui à 7 ans fut enlevé à sa famille par l'église catholique, ayant été baptisé en secret par sa nourrice.

«La Passion de Dodin Bouffant», de Tran Anh Hung, le 8 novembre

Le réalisateur de «L'odeur de la papaye verte» signe avec ce nouveau film une romance sur fond de gastronomie et réunit, entre autres, à l'écran Juliette Binoche et Benoît Magimel.

«Perfect Days», de Wim Wenders, 29 novembre

Wim Wenders, habitué du festival et lauréat de la Palme d'or en 1984 pour «Paris, Texas», revient cette fois avec l'histoire d'un agent d'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Un homme à la vie simple dont le passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues.

«La Chimère», d'Alice Rohrwacher, le 6 décembre

La réalisatrice italienne, lauréate du Grand prix à Cannes en 2014 pour «Les Merveilles» et prix du scénario en 2018 pour «Heureux comme Lazzaro», revient avec l'histoire d'Arthur. De retour dans sa petite ville italienne, il retrouve sa bande de pilleurs de tombes, mettant au service de ses amis brigands son don : il ressent le vide.

Plusieurs films concourant dans la sélection officielle n'ont encore aucune date de sortie. Ils sont toutefois annoncés prochainement. C'est notamment le cas de «The Old Oak», drame social de Ken Loach, «Club Zero», satire cynique de Jessica Hausner, «The Zone of Interest», film choc de Jonathan Glazer, «May December» de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julian Moore, «Banel & Adama», premier long métrage de Ramata-Toulaye Syou, «Monster» du réalisateur japonais Kore-Eda Hirokazu, «Firebrand», de Karim Aïnouz ou encore «Black flies», thriller avec Sean Penn de Jean-Stéphane Sauvaire.

Autres sélections

«L'amour et les forêts», de Valérie Donzelli, actuellement en salles

Figurant dans la sélection Cannes Première, «L'amour et les forêts» de Valérie Donzelli plonge au cœur des violences conjugales, avec Virginie Efira et Melvil Poupaud dans les rôles-titres.

«Omar la fraise», d'Elias Belkeddar, actuellement en salles

Présenté en Séances de minuit, «Omar la Fraise», premier long métrage d'Elias Belkeddar, réunit à l'écran Reda Kateb et Benoît Magimel dans la peau de bandits contraints de s'exiler en Algérie, pour fuir une peine de prison en France. Ils vont devoir se faire à cette nouvelle vie.

«Le règne animal», de Thomas Cailley, le 4 octobre

Film d'ouverture de la sélection Un certain regard, «Le règne animal», avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et Paul Kircher plonge dans un monde où certains humains se transforment en animaux.