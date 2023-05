Mike Tyson : pourquoi la légende de la boxe a-t-elle accepté de jouer dans «Medellin», le nouveau film de Franck Gastambide ?

Contre toute attente, Mike Tyson est à l’affiche du film «Medellin» de Franck Gastambide qui sera dévoilé le 2 juin prochain. Mais pourquoi cette légende de la boxe a-t-elle participé au tournage de cette production française ?

Du ring au cinéma. A la surprise générale, le boxeur Mike Tyson, plus habitué à esquiver les coups qu'à réciter des textes, figure au casting du nouveau film du Français Franck Gastambide, «Medellin», qui sera en ligne le 2 juin prochain sur la plate-forme Amazon Prime Video.

Se glissant dans la peau de Robbie, l’ancienne star de la boxe se retrouve donc à jouer les gros bras et à donner des claques dans cette comédie d’action qui réunit Ramzy Bedia, Anouar Toubali et Brahim Bouhlel. Mais pourquoi l’Américain de 56 ans a-t-il accepté de participer à ce long-métrage qui se déroule dans les cartels de la drogue en Colombie ?

Invité dimanche sur le plateau de l’émission «20h30 le dimanche» présenté par Laurent Delahousse sur France 2, Franck Gastambide est revenu sur la venue exceptionnelle de Mike Tyson et a expliqué comment il avait réussi à le convaincre de devenir acteur le temps de quelques prises. «On lui écrit une jolie lettre, on lui explique pourquoi on rêve qu'il vienne sur ce tournage, on essaye de le convaincre. Il se renseigne sur nous et il finit par partir des Etats-Unis pour nous rejoindre en Colombie pour tourner», a-t-il confié.

Le réalisateur de «Pattaya», de «Taxi 5» ou encore de la série à succès «Validé» diffusée sur Canal+, n’a pas manqué de faire part de sa joie de voir son idole jouer dans son film. Pour lui qui est un grand fan de sports de combat, et notamment de boxe, c’est un «vrai rêve de gosse». Mais «avant qu'il arrive (sur le plateau), on avait des doutes sur le fait qu'il allait vraiment le faire», a reconnu le cinéaste.