Matrix : l'origine totalement improbable des lignes de codes vertes

Dans un entretien accordé au magazine australien «Befores & Afters», le designer Simon Whiteley est revenu sur l’origine des célèbres lignes de codes vertes – également connues sous le nom de «pluie digitale» – qui apparaissent dans le film «Matrix».

Une idée particulièrement délicieuse. Employé du studio Animal Logic, le designer Simon Whiteley est le créateur de la fameuse ligne de codes vertes qui apparaît en introduction du film «Matrix» des sœurs Wachowski.

Dans une interview publiée sur le site du magazine austalien «Befores & Afters», Simon Whiteley est revenu sur la création de cette pluie digitale. Une idée apparue après que les sœurs Wachowski ont rejeté les premières propositions, non sans donner quelques indices au designer. «Ils étaient de grand admirateurs des films d’animation japonais et des films d’arts martiaux, et ils voulaient essayer d’apporter un peu de cette touche dans le code et dans les graphismes», se souvient Simon Whiteley.

Ce dernier étant marié à une femme japonaise, il s’est tourné vers elle pour l’aider à trouver l’inspiration. Ce qu’il a fini par trouver dans un livre de recette. «J’aime dire à tout le monde que le code de ‘Matrix’ a été conçu à partir d’une recette japonaise de sushi», s’amuse-t-il. Simon Whiteley a toutefois tenu à garder une part de mystère dans sa création, refusant de révéler de quelle recette le texte a été prélevée. «C’est un magazine de cuisine, mais ils appellent cela un livre. C’est quelque chose dont la plupart des japonais ont entendu parler, ou qu'ils possèdent dans leur collection de livres de cuisine», précise-t-il.