Picasso, Basquiat, The stranger Things, Ramsès 2… : voici les expositions à voir à Paris avant leur fermeture 

Le printemps fait le plein d’expositions. Voici les rendez-vous à ne pas manquer à Paris avant leur fermeture d’ici à la fin de l’été.

Picasso et la Préhistoire jusqu’au 12 juin

Inaugurée en février dernier, l’exposition «Picasso et la Préhistoire» au musée de l’Homme s'achèvera dans les prochains jours. Organisée jusqu’au 12 juin, elle explore l’influence qu’ont eu les arts rupestres sur le travail de Picasso à travers notamment une quarantaine de peintures, sculptures, dessins et galets gravés par le maître de cubisme.

«Picasso et la préhistoire», Musée de l'Homme, Paris.

Pastels. De Millet à Redon jusqu’au 2 juillet

Le musée d’Orsay met à l’honneur les pastels de sa collection jusqu’au 2 juillet. Parmi les 500 œuvres que compte sa collection, elle en dévoile une centaine dont des chefs d’œuvre de Millet, Degas, Manet, Cassatt, Redon ou encore Lévy-Dhurmer, avec pour ambition de témoigner du renouveau de cette technique à partir de la deuxième moitié du 19e siècle

«Pastels. De Millet à Redon», Musée d'Orsay, Paris.

«Stranger Things: The Experience» jusqu’au 9 juillet

L’exposition immersive et interactive «Stranger Things: The Experience» a pris ses quartiers jusqu’au 9 juillet au Paris Event Center Porte de la Villette. Rendez-vous attendu par les fans, cette expérience propose une plongée dans l’univers de la série, avec au programme une mission de 45 minutes à accomplir pour venir en aide aux héros de la série, avant de profiter d’une pizza, d’une galce ou encore des jeux d’arcade dans des décors inspirés de la série.

«Stranger Things: The Experience», Paris Event Center - 20 avenue de la Porte de la Villette, Paris.

«Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur» jusqu’au 16 juillet

Le musée du Luxembourg consacre jusqu’à mi-juillet une exposition à Léon Monet, frère aîné de Claude Monet et grand collectionneur. Un rendez-vous inédit qui explore les liens entre les deux frères et réunit une centaine d’œuvres de Monet, Morisot, Sisley, Pissarro ou encore Renoir, accompagnée de documents d’archives et de photographies de famille.

«Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur», Musée du Luxembourg, Paris.

1997 Fashion Big Bang jusqu’au 16 juillet 2023

Avec l’exposition «1997 Fashion Big Bang», Le Palais Galliera - musée de la Mode de la Ville de Paris revient jusqu’au 16 juillet sur une année charnière dans l’univers de la mode contemporaine. Une année notamment marquée par des collections de Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Alexander McQueen pour Givenchy ou encore John Galliano chez Christian Dior, à découvrir entre autres au fil d’une cinquantaine de silhouettes, de vidéos et de documents d’archives inédits.

1997 Fashion Big Bang, Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris, Paris.

«Manet / Degas», jusqu’au 23 juillet

Le musée d'Orsay donne à voir jusqu’au 23 juillet un face à face entre deux géants : Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917). Un rendez-vous majeur, riche de chefs-d’œuvre jamais réunis.

«Manet / Degas», Musée d’Orsay, Paris.

Norman Foster, jusqu’au 7 août

Du Viaduc de Millau au célèbre gratte-ciel londonien du 30 St Mary Axe surnommé The Gherkin (le cornichon), le britannique Norman Foster a marqué l’architecture mondiale. Le Centre Pompidou lui consacre jusqu’au 7 août une grande rétrospective qui revient sur 60 ans de carrière en 130 projets majeurs entre dessins, esquisses, maquettes et prototypes.

Norman Foster, Centre Pompidou, Paris.

«Elliott Erwitt Une rétrospective», jusqu’au 15 août

Figure majeure de la photographie du 20e siècle, Elliott Erwitt fait l’objet d’une grande rétrospective au musée Maillol jusqu’à mi-aôut. Un rendez-vous qui réunit 215 photographies en noir et blanc et en couleur et qui dévoile toutes les facettes de ce photojournaliste membre de l’agence Magnum depuis 1954, photographe publicitaire mais aussi portraitiste de personnalités comme Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Charles de Gaulle, Ernesto “Che” Guevara ou encore Alfred Hitchcock.

«Elliott Erwitt Une rétrospective», Musée Maillol, Paris.

«Célébration Picasso, la collection prend des couleurs», jusqu’au 27 août

Organisée dans le cadre du 50e anniversaire de la mort du maître du Cubisme avec pour directeur artistique le designer Paul Smith, l’exposition «Célébration Picasso, la collection prend des couleurs» est à voir jusqu’au 27août au musée Picasso. Avec à la clef, un nouveau regard résolument pop sur la collection permanente du musée et les chefs-d'œuvre de l’artiste.

«Célébration Picasso, la collection prend des couleurs», Musée Picasso, Paris.

«Basquiat X Warhol, à quatre mains», jusqu’au 28 août

Consacrée à la fructueuse collaboration entre Jean-Michel Basquiat (1960-1988) et Andy Warhol (1928-1987), l’exposition «Basquiat X Warhol, à quatre mains», se poursuit jusqu’à la fin de l’été. L’occasion de découvrir 90 des 160 œuvres que les deux maîtres ont co-signés entre 1984 et 1985.

«Basquiat X Warhol, à quatre mains», Fondation Louis Vuitton, Paris.

Ramsès 2 jusqu’au 6 septembre

Il reste encore un peu de temps pour découvrir l’exposition événement Ramsès 2, qui accueille notamment une œuvre inestimable : le célèbre sarcophage de celui qui fut l'un des plus grands bâtisseurs de l'Egypte antique. Un joyau qui n'est pas sorti d'Egypte depuis 45 ans. Ce rendez-vous incontournable est programmé jusqu’au 6 septembre à la Grande Halle de la Villette avant de poursuivre sa tournée internationale.

Ramsès 2, Grande Halle de la Villette, Paris.