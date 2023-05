Sia : de quel trouble souffre la chanteuse ?  

Après avoir créé la polémique en 2021 avec son premier long métrage «Music» consacré à l’autisme mais campé par une comédienne non atteinte de ce handicap, l’artiste Sia a confié avoir elle-même été diagnostiquée d’un trouble autistique.

Invitée du podcast «Rob has A», la chanteuse Sia s'est confiée comme jamais. Lors de cet entretien elle a expliqué avoir été diagnostiquée d'une forme d'autisme. «Je suis sur le spectre», a fait savoir l’interprète de «Chandelier» qui en 2021 avait fait l’objet de vives critiques après la sortie de son premier long métrage «Music», pour avoir choisi une comédienne ne souffrant d’aucun trouble pour camper une jeune fille autiste.

Ces révélations, la chanteuse les a faites alors qu'elle s'entretenait avec Carolyn Wiger, l'une des finalistes de l'émission de téléréalité américaine Survivor 44, atteinte notamment de troubles de l'attention (TDAH), et dont le comportement lors de l'émission avait laissé penser plusieurs de ses fans qu'elle était atteinte de troubles autistiques, relate la BBC.

L'artiste se sent dorénavant pleinement elle-même

La chanteuse Sia l'a alors félicitée de s'être montrée telle qu'elle était, en étant «prête à être rejetée, à être la plus bizarre». «Je pense que personne ne peut jamais vous connaître et vous aimer quand on est rempli de secrets», a poursuivi Sia, 47 ans, avant d'expliquer avoir longtemps eu de son côté le sentiment de jouer un rôle.

«J'ai eu l'impression que pendant 45 ans, je devais aller mettre mon costume humain», a-t-elle expliqué. «Et ce n'est qu'au cours des deux dernières années que je suis devenue pleinement moi-même», a souligné l’artiste, qui depuis qu'elle a été diagnostiquée neuroatypique semble désormais plus en phase avec elle-même.