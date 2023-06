Voici les 25 meilleurs mangas de 2023

Avec 48 millions de titres vendus en 2022, le marché du manga consolide sa place dans le milieu de l'édition française et 2023 s'annonce sous de bons hospices avec une sélection plurielle toujours plus foisonnante. Une vitalité et une diversité qui peuvent impressionner, alors voici notre guide pour découvrir les nouvelles pépites de l'année.

Cette sélection est mise à jour à date du 1er juin 2023.

le clan des poe

A peine sorti en avril dernier, Le Clan des Poe, de la grande Moto Hagio, était déjà en rupture de stock chez Akata. Fer de lance de la nouvelle collection Patrimoine chez l'éditeur, ce récit vampirique est l'un des monuments du manga en la matière, tant on y retrouve toute l'ingéniosité du trait de Moto Hagio. Une grande conteuse qui a déjà démontré son talent chez nous dans une anthologie publiée chez Glénat, mais aussi dans sa science gothique digne de Mary Shelley et Bram Stoker. On y découvre la plongée de deux «enfants» vampires, Edgar et Marybelle, dont la vie est égrainée sans rapport chronologique au fil des chapitres. Une méthode de narration qui tient le lecteur en haleine et démontre l'audace de cette autrice au trait si raffiné. De nos jours, le succès de ce manga, créé en 1972, démontre un talent intemporel à l'image de ses héros éternels.

Le Clan des Poe, de Moto Hagio, éd. Akata, tome 1 disponible.

Evol

Lire Evol, c'est plonger dans la ville d'Hiragi où les super-héros Lightning Volt et Thunder Girl font voler leurs capes, avec une tendance à la retourner toujours du côté de son maire véreux pour faciliter ses affaires. Mais si leurs ombres planent, c'est principalement à l'humain que l'on s'intéresse ici. Le mal-être adolescent est exploré au fil des pages par le trio Sakura, Akari et Nozomi, deux filles et un garçon qui héritent de pouvoirs spéciaux après leur tentative de suicide. De cette vie qui les a blessés, ils n'en veulent pas mais - armés de leurs pouvoirs - ils sont désormais prêts à tout détruire.

Superbe roman graphique, Evol s'affiche dans l'air du temps. En mettant en scène le crépuscule des super-héros, Atsushi Kaneko semble distiller une œuvre plus politique, voire anarchiste, qui montre une société décadente, tout en interrogeant une jeunesse désabusée qui n'a peut-être pas encore conscience qu'elle possède déjà le pouvoir de tout changer.

Evol, de Atsushi Kaneko, éd. Delcourt-Tonkam, tomes 1 et 2 disponibles.

Under ninja

Et si je vous disais que de nos jours, il existe une organisation secrète de ninjas composée de 200.000 membres dont un est peut-être déjà caché derrière vous ? C'est sur ce postulat qu'Under Ninja prend ses marques, en nous amenant dans l'univers invisible des shinobis. Parmi eux, Kuro Kumogakure est un adolescent blasé qui se voit confier l'une des missions les plus cruciales pour l'avenir de son clan : assassiner un tueur à gage venu de Russie pour s'infiltrer. Les amateurs du mangaka Kengo Hanazawa, qui s'est illustré notamment sur I am a Hero (éd. Kana), y découvriront une œuvre qui tranche dans le vif portée par un trait réaliste et virtuose, non sans un certain humour noir.

Under Ninja, de Kengo Hanazawa, éd. Pika, tome 1 disponible.

capeta

Les lecteurs qui ont versé leur larme en refermant le dernier tome d'Initial D peuvent retrouver le sourire en ouvrant les pages du premier volume de Capeta. Un nouveau manga entièrement dédié aux sports mécaniques et qui suit la carrière d'un jeune pilote dans le monde du karting, jusqu'à son ascension dans le sport auto. L'éditeur Noeve Grafx propose ici une valeur sûre d'autant que les 32 volumes édités au Japon entre 2003 et 2013 attestent du succès mérité de ce manga. Surtout, Capeta se révèle être une œuvre fédératrice qui pourra non seulement séduire les fans de mécanique mais aussi ceux qui s'attacheront à son héros Kapeita Kaira issu d'un milieu social défavorisé. Une aventure humaine autant que sportive, servit par un dessin attachant.

Capeta, de Masahito Soda, éd. Noeve Grafx, tome 1 disponible.

Sakura, Saku

S'il y a bien un shojo à se procurer cette année, c'est «Sakura, Saku». Deux prénoms qui identifient les deux protagonistes centraux de la nouvelle création de Io Sakisaka. Cette autrice passionnante qui se plaît à dépeindre l'adolescence bénéficie cette année de la ressortie de la plupart de ses œuvres chez Kana. Strobe Edge, Blue Spring Ride... Profitent ainsi d'une nouvelle édition. Surtout, «Sakura, Saku» est la nouveauté qui fait du bien. Dans ce récit, Io Sakisaka se focalise sur la jeune Saku, sauvée par Sakura après s'être évanouie dans un train. De là se tisse un récit touchant, bâti comme une petite enquête pour retrouver un coup de foudre... Mais bien tendu tout ne sera pas si facile.

«Sakura, Saku», de Io Sakisaka, éd. Kana, tomes 1 et 2 disponibles.

Gestalt

Pour les amateurs de SF et de récits bibliques revisités, Gestalt se pose-là en 2023. Un titre qui modernise le mythe de l'Arche de Noé. Son auteur, Yoto Ringo, livre un scénario nerveux où le jeune Soso Shindo se révolte pour sauver l'humanité. Embarqué dans un cube flottant où sont stockées des espèces animales, il découvre que le reste des habitants de la planète est voué à disparaître... Dès les premières pages, les amateurs de mangas penseront à Gantz, avec une SF cryptique souvent surprenante, où l'absurde cotoie la raison. Une bonne pioche.

Gestalt, de Yoto Ringo, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

La Dame de la Chambre Close

Après Dragon Head, Chiisakobé et Tokyo Kaido, Minetaro Mochizuki est de retour chez Glénat cette année avec un récit de jeunesse réédité qui n'en est pas moins passionnant. La Dame de la Chambre Close fait penser à un bon polar, il s'affiche toutefois comme un récit horrifique dans la plus grande tradition des meilleurs du genre. L'auteur explore ici les tréfonds de l'âme humaine en mettant en scène le cas de harcèlement d'un jeune homme par une femme étrange et inquiétante. Un one shot haletant dont la fin explose au visage.

La Dame de la Chambre Close, de Minetaro Mochizuki, éd. Glénat, récit complet en un tome.

du mouvement de la terre

Au Moyen Âge, la plupart des scientifiques qui allaient à l'encontre les explications de l'Eglise étaient mis à l'écart, voire torturés pour hérésie. C'est le combat de l'un d'eux que suit le manga Du Mouvement de la Terre, publié aux éditions Ki-oon. A la fin du XVIe siècle, le jeune Rafal remet en cause la théorie du géocentrisme, communément admise pour expliquer que le système solaire entier tourne autour de notre planète. Défenseur de l'héliocentrisme (expliquant le fait que les planètes tournent en réalité autour du soleil), Rafal s'attire les foudres des ecclésiastiques. Un combat, à la fois cruel et passionnant, qui dénonce plus que jamais les effets néfastes de l'obscurantisme.

Du Mouvement de la Terre, de Uoto, éd. Ki-oon, tomes 1 et 2 disponibles.

Soul Eater

C'est l'un des excellents shonens des années 2000 en France qui fait son grand retour en 2023. Soul Eater revient dans une édition Perfect qui rend hommage au trait d'Atsushi Ohkubo. On retrouve donc avec plaisir les faucheurs d'âmes qui composent ce manga et qui s'amusent des mondes d'outre-tombe. Les éditions Kurokawa mettent en avant une édition superbement pensée avec le but de réunir en 17 tomes, les 25 originaux parus en plus petits formats. Un shonen qui avait l'audace de mettre en avant une héroïne, Maka, dans un univers loufoque où l'humour noir est toujours présent.

Soul Eater, d'Atsushi Ohkubo, éd. Kurokawa, tomes 1, 2 et 3 disponibles.

villageois : lvl 999

Mana Books mise gros en 2023 avec Villageois LVL 999, un manga hommage à l'univers du J-RPG et des jeux de rôle de manière générale. Un shonen épique qui mérite l'attention des fans de fantasy, tant ses auteurs Hoshitsuki Koneko (scénario) et Iwamoto Kanichi (dessin) livrent un hommage sincère. On découvre alors la quête épique de Koji Kagami, un «simple villageois» dont la condition lui impose de rester loin des champs de bataille. Mais son niveau atteignant 999, sa force phénoménale l'amène à sortir de sa classe sociale.

Villageois : LVL 999, de Hoshitsuki Koneko (scénario) et Iwamoto Kanichi (dessin), éd. Mana Books, tomes 1 et 2 disponibles.

Ender geister

Ender Geister (Mettre fin aux fantômes en allemand) est l'une des séries phares de l'année chez Glénat. Déjà un succès au Japon, ce titre est sans doute le plus européen des mangas du moment. Son héros, Akira Kurosawa (l'hommage au cinéaste est assumé) est un exorciste dont les méthodes reposent sur la manière forte. Envoyé d'Allemagne vers le Japon pour une nouvelle mission, ce dernier va se trouver confronté à un monde surnaturel propre à bouleverser l'ordre mondial. Particulièrement bien dessiné (malgré quelques planches inégales), Ender Geister remplit son contrat du manga orienté action à merveille, non sans ajouter une pointe d'humour. C'est parfait, car c'est tout ce qu'on lui demande.

Ender Geister, de Takashi Yomoyama, éd. Glénat, tomes 1, 2, 3 et 4 disponibles.

shut hell

Grosse sortie chez Panini en ce début d'année, Shut Hell a même droit a une édition collector pour accompagner son arrivée en France. Une publication attendue chez nous par de nombreux amateurs, d'autant que l'autrice Yu Ito y déploie un récit impressionnant sur 14 tomes parus initialement au Japon entre 2008 et 2017. Dans ce récit historique librement inspiré des guerres mongoles, on découvre une guerrière immortelle mue par l'idée de vengeance. Surnommée Shut Hell, elle est au cœur d'un récit à la fois violent et passionnant.

Shut Hell, de Yu Ito, éd. Panini, tomes 1, 2 et 3 disponibles.

L'étranger

C'est un classique de la littérature française qui est ici adapté en manga. L'Etranger, premier roman d'Albert Camus paru en 1942, est mis en cases et en bulles par Ryota Kurumado. Un mangaka déjà habitué à cet auteur puisqu'il avait adapté La Peste, autre immense roman passé à la postérité. Avec l'Etranger, le récit se focalise exclusivement sur Meursault, un jeune homme indifférent aux choses de la vie et aux événements qui l'entourent. Un récit construit aussi autour de l'absurdité et qui adaptait une vision anticolonialiste alors que la guerre d'Algérie n'avait pas eu lieu. Le style sec et dépouillé de l'écrivain y transparaît tant dans les dialogues que le dessin, livrant une approche intéressante de ce roman.

L'Etranger, de Albert Camus et Ryota Kurumado, éd. Kazoku - Michel Lafon, récit complet en un tome.

gigantis

Avec Gigantis, Crunchyroll ne fait pas les choses à moitié en ce début d'année. Un manga impressionnant qui amène à découvrir l'histoire de survivants d'une attaque extra-terrestre au sein d'une île. Tiré d'un roman solide, Gigantis permet aussi de retrouver toute la fougue de l'auteur de Terra Formars, Keni-chi Tachibana. Son dessin porte des scènes d'action et de combats détaillées, tout en offrant un panel de personnages aux caractères forts.

Gigantis, de Keni-chi Tachibana, éd. Crunchyroll, tomes 1 et 2 disponibles.

Ring Eyes

Tournez la première couverture absolument sublime de Ring Eyes et vous découvrirez le nouveau manga signé Takahiro Oba. Un mangaka bien connu chez nous puisqu'il est l'auteur du succès mérité de Sky-High Survival. C'est une histoire de vengeance qui anime ici le récit. Tout part du meurtre sanglant d'une fillette, dont le coupable court toujours. Toutefois, douze ans plus tard, l'affaire prend un nouveau tournant... Proposée autour d'un récit complet en quatre tomes, Ring Eyes est un polar particulièrement efficace qui ne laisse pas insensible. Comme sur son précédent titre, Takahiro Oba sait parfaitement jouer avec les émotions du lecteur pour attiser tantôt un sentiment de révolte, tantôt celui de la peur.

Ring Eyes, de Takahiro Oba, éd. Kana, tome 1 sur 4 disponible.

Conqueror of the Dying Kingdom

Dans le genre Isekai (où un protagoniste venu de notre monde se retrouve projeté dans un univers parallèle), Conqueror of the Dying Kingdom est l'une des très bonnes surprises de l'année. Fudeorca au scénario et Maramusa Sabiku au dessin s'intéressent au thème de la seconde chance en s'employant à donner une nouvelle vie à leur héros Yuri. Ce jeune homme dépressif dans notre monde va se réincarner et vivre dans un royaume de fantasy où tout semble possible et surtout retrouver une famille attentive et une vie plus excitante. Reste que cette paix n'est que relative et la guerre couve. Superbement illustré, Conqueror of the Dying Kingdom est une série qui possède de très bonnes bases

Conqueror of the Dying Kingdom, Fudeorca (scénario) et Maramusa Sabiku (dessin), éd. Doki-Doki, tome 1 disponible.

ikusa no ko

Le grand Tetsuo Hara (Hokuto no Ken) reprend ses crayons pour mettre en lumière la légende d'Oda Nobunaga, l'un des plus célèbres seigneurs de guerre du Japon. Le dessinateur nous livre ici la version romancée de la jeunesse de cette figure, sous la houlette de Seibô Kitahara au scénario. Déjà très attachées à Tetsuro Hara, les éditions Mangetsu poursuivent la publication de ce superbe auteur. Les fans de Kenshiro ne bouderont pas leur plaisir. Quant à ceux qui ne l'auront pas lu, ils sont déjà morts...

Ikusa No Ko, de Tetsuo Hara (dessin) et Seibô Kitahara (scénario), éd. Mangetsu, tomes 1 à 4 disponibles.

Bokko - stratège

Dans le cadre de rééditions de mangas à valeur patrimoniale, Bokko - Stratège profite d'une édition grand format chez Vega Dupuis. Sur un roman de Kenichi Sakemi, le duo Hideki Mori (dessin) et Sentaro Kubota (scénario) tissent la mise en case du destin de Ke-ri un combattant farouche et fin stratège qui devra défendre une ville dans la Chine antique. Aux planches souvent de toute beauté, Bokko invite à se passionner pour cette légende, entre batailles épiques et stratégie militaire imparable. Un classique.

Bokko - Stratège, de Hideki Mori (dessin) et Sentaro Kubota (scénario), éd. Vega Dupuis, tomes 1 et 2 disponibles.

new normal

New Normal est sans doute le récit post-covid qu'ados et jeunes adultes auront à cœur de découvrir cette année. Ce titre, paru chez Kana, nous plonge dans un monde où l'humanité est contrainte de porter en permanence un masque après une pandémie dévastatrice. Un monde où personne ne voit plus le visage complet d'autrui, et où le bas du visage fait même l'objet de fantasmes pour qui souhaite tomber amoureux. C'est le récit de deux lycéens, Hata et Natsuki, qui va permettre de découvrir cette intimité oubliée. On salue également les planches sublimes signées Akito Aihara.

New Normal, de Akito Aihara, éd. Kana, tomes 1 et 2 disponibles.

Sakura Wars

Tous les amoureux de la Saturn et de la Dreamcast de Sega se souviennent de la série de romance et de robots Sakura Wars. Des jeux vidéo d'une grande qualité pourtant jamais édités en France. Cette année, Mana Books répare à sa manière cet oubli en proposant les mangas tirés des jeux. Une «guerre des cerisiers» qui offre un vrai plaisir visuel et narratif et une excellente adaptation de cet univers.

Sakura Wars, de Masa Ikku et Fujishima Kôsuke (dessin) et Hiroi Ôji (scénario), éd. Mana Books, tomes 1 à 3 disponibles.

Saint Seiya Dark Wing

Alors que le film Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque est sorti en salles pour le plus grand cauchemar des fans de la saga de Masami Kurumada, l'éditeur Kurokawa entend les consoler avec Saint Seiya Dark Wing. Un spin off de la série originale qui narre le destin d'un simple lycéen désigné pour revêtir le surplis (une armure) de l'un des trois juges des enfers : la Wyverne. Aux côtés d'Hadès, il devra prendre part à une nouvelle guerre sainte contre Athéna. Problème, aucun des deux camps n'est prêt à se battre.

Saint Seiya Dark Wing, de Shinshû Ueda (dessin) et Masami Kurumada et Kenji Saito (scénario), éd. Kurokawa, tomes 1 et 2 disponibles.

Au bain les yankees

NaBan éditions possède de nombreuses pépites à découvrir en 2023 dont Arion et Venus Wars (prévus dans le courant du second semestre). En attendant, nous vous conseillons de vous détendre avec Au bain, les Yankees. Un manga atypique comme seuls les Japonais savent nous proposer, puisque l'on suivra les tribulations de Taiga et Tatsuya, deux petites frappes prêtes à tout pour déclencher de bonnes bagarres. Leur hobby ? Aller chercher des noises dans les bains publics du pays. Un récit bien frappé.

Au Bain, les Yankees !, de Hiromasa Okujima, éd. NaBan, tome 1 disponible.

Biomega - Deluxe

Le grand Tsutomu Nihei est toujours une star chez Glénat, avec une réédition dans un grand format Deluxe de ses œuvres. Après les rééditions des impressionnants Bame!, Blame! 0 et Abara, c'est à Biomega de recevoir cet honneur. Un bon prétexte pour se replonger ou découvrir la lutte désespérée de son héros charismatique Zouichi face à un virus qui transforme les êtres humains en zombies. Cet androïde immunisé n'aura de cesse d'essayer de démêler les fils d'une inextricable machination. Toujours aussi avare en détails, Tsutomu Nihei fait ici murir son trait et livre des scènes d'action d'anthologie que cette édition grand format sublime à merveille. Un récit que certains fans du mangaka décrivent comme un scénario probable expliquant les événements antérieurs à Blame!, son autre chef-d'œuvre.

Biomega, de Tsutomu Nihei, éd. Glénat, tome 1 disponible.

Terukan Boys

Dans la catégorie des one shot à offrir et qui valent le détour, Doki Doki nous donne à découvrir Terukan Boys. Un récit de gangsters plein d'humour et sous forme de tranches de vie à ne pas rater, puisqu'on y découvre le trait de Yu Nakahara, ancien assistant du non moins célèbre Naoki Urasawa (Monster, 20th Century Boys). Une influence que l'on ressent mais qui n'est pas pour nous déplaire, puisqu'il s'empare d'un scénario mettant en scène une équipe de «bras-cassés» qui décide d'échafauder un braquage.

Terukan Boys, de Yu Nakahara, éd. Doki Doki, récit complet en un tome.

Bonus : Conan, le fils du futur - le roman

Enfin, terminons cette sélection non pas par un manga mais plutôt par un livre. «Conan, le fils du futur» fut la série qui révéla au grand jour tout le talent d'Hayao Miyazaki à la fin des années 1970. Un jeune animateur chevronné qui avait alors placé la barre très haut dans ses exigences pour un résultat qui épate encore les possesseurs des versions Blu-ray éditées chez All The Anime. Toutefois, le travaille de Miyazaki s'appuyait sur un livre intitulé Après la vague, d'Alexander Key. C'est précisément ce livre, rebaptisé cette année Conan, le fils du futur afin d'être en adéquation avec la série animée, qui est publié chez Ynnis Editions. Une très belle initiative qui permet aussi bien aux fans du réalisateur japonais de comparer son travail avec l'œuvre originale, qu'à un public adolescent de plonger dans ce récit post-apocalyptique qui décrit un monde submergé.

Conan, le fils du futur, d'Alexander Key, éd. Ynnis.