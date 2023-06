Wolves : de quoi parle le film attendu sur Apple TV+ avec Brad Pitt et George Clooney ?

Attendu au cinéma et sur Apple TV+, le film «Wolves» réunira Brad Pitt et George Clooney à l’écran 15 ans après leur dernière association dans la franchise «Ocean’s 11» et «Burn after reading». Un thriller très attendu dont ils sont également les coproducteurs.

Une équipe qui gagne. Quinze ans après leur apparition au générique de la saga «Ocean’s Eleven» et le film des frères Cohen «Burn after reading», Brad Pitt et George Clooney se retrouvent de nouveau associés dans un projet cinématographique grâce à «Wolves», le prochain thriller événement développé pour la plate-forme de streaming Apple TV+.

En janvier dernier, les deux comédiens avaient été photographiés dans les rues de New York, hilares, sur le tournage de ce long métrage mis en scène par Jon Watts. Et dont la production est assurée par Apple Studios, ainsi que les sociétés respectives des deux acteurs, Smokehouse Productions pour George Clooney, et Plan B pour Brad Pitt.

Brad Pitt and George Clooney filming in NYC tonight. pic.twitter.com/0cJB7si61p — lipton (@lipton123) January 31, 2023

Dans un entretien avec le site américain Deadline en janvier dernier, George Clooney avait précisé qu’une sortie au cinéma – du moins aux États-Unis – avait été négociée avec Apple TV+, Brad Pitt et lui-même acceptant de baisser leur cachet pour rendre cela possible.

De quoi parle le film ?

Pour le moment, les détails du scénario de ce thriller porté par deux des plus grandes stars d’Hollywood sont maintenus dans le plus grand secret. La plage du site IMDB précise que l’histoire suivra «deux loups solitaires qui se voient confier la même mission».

On notera la présence au casting d’Austin Abrams, acteur aperçu dans la série «Euphoria» qui a hérité de ce troisième rôle particulièrement convoité parmi la jeune génération de comédiens à Hollywood. Les responsables d’Apple Studios et le réalisateur auraient rencontré personnellement les candidats avant de choisir Austin Abrams suite à ses deux tests qui auraient «impressionné tout le monde».

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée par Apple TV+ à propos de la mise en ligne du film. Il semblerait toutefois que le lancement pourrait se faire au début de l’année 2024.