«Marinette» : qui est Garance Marillier, la comédienne qui incarne l’ex-footballeuse Marinette Pichon au cinéma ?

Dans le biopic «Marinette» qui sort en salles le 7 juin prochain, Garance Marillier prête ses traits à Marinette Pichon, ancienne star du football féminin français. Mais qui est cette jeune comédienne de 25 ans ?

Comme elle l’a récemment confié à nos confrères du Courrier Picard, elle «avait peur que Marinette Pichon (lui) dise qu’(elle était) à côté de la plaque». Mais Garance Marillier peut être rassurée.

Dans le biopic «Marinette» qui sort en salles le 7 juin prochain, la comédienne de 25 ans se glisse avec talent dans la peau de l’ancienne star du football féminin qui, avec 81 buts en équipe de France, a été détentrice du record, hommes et femmes confondus, jusqu’en 2020.

La petite protégée de Julia Ducournau

Née le 11 février 1998 - une année dorée pour le football français -, à Paris (13e), Garance Marillier a fait ses premiers pas devant la caméra, dès 2010, dans les courts-métrages «Junior» de Julia Ducournau et «Ce n’est pas un film de cow-boys» de Benjamin Parent, dans lequel elle donnait la réplique à Finnegan Oldfield.

En 2017, la jeune fille au tempérament de feu a retrouvé la réalisatrice Julia Ducournau qui signait son premier long-métrage «Grave», présenté à la Semaine de la critique au 69e Festival de Cannes. La comédienne crève totalement l’écran en incarnant Justine, une étudiante vétérinaire végétarienne qui devient cannibale. Sa performance remarquable lui a même valu une nomination aux César, dans la catégorie «meilleur espoir féminin».

L’année suivante, elle a participé à la série d’anticipation «Ad Vitam», diffusée sur Arte, avant de jouer dans le drame «Pompéi», avec Aliocha Schneider et Vincent Rottiers, ainsi que dans «Madame Claude», biopic sur la célèbre proxénète réalisé par Sylvie Verheyde et sorti en 2021. Cette même année, Garance Marillier a tourné une nouvelle fois sous la direction de Julia Ducournau dans «Titane», film choc qui obtiendra la Palme d’or. Le public retrouvera prochainement l'actrice dans «Rue des Dames» de Hamé et Ekoué, le duo du groupe de hip-hop La Rumeur.