Nuit Blanche 2023 : 7 rendez-vous à ne pas manquer à Paris

Traditionnellement organisée en octobre depuis sa création, la Nuit Blanche célèbrera ce samedi 3 juin sa première édition estivale. Plus d’une centaine d’œuvres et performances seront proposées dans la Capitale, à l'occasion de cette grande manifestation artistique gratuite. Voici sept rendez-vous incontournables de l'édition 2023.

L'«Opéra River» de Kitty Hartl et Mauro GIOIA

© Sophie Robichon Ville de Paris



Un opéra au fil de l'eau. La Nuit Blanche 2023 célèbre cette année la Seine. A cette occasion, Kitty Hartl, directrice artistique de cette édition pour la deuxième année consécutive, signe dans le cadre de sa carte blanche son «Opéra river». Un hommage au film « Fitzcarraldo» de Werner Herzog et à son personnage d’aventurier qui remonte le fleuve Amazone au rythme des airs d'opéra diffusés par son gramophone.

Un processus qu'elle décline en embarquant des gramophones sur des bateaux-dragons chinois et des gondoles vénitiennes qui évolueront, de 19h à 1h du matin, sur le bassin de l'Arsenal (4e) et les canaux parisiens de Saint-Martin (10e) et de l'Ourcq (19e). Au programme de cette déambulation lyrique des 78 tours d'interprètes légendaires du début du XXe siècle.

Le coucher de soleil éternel de Ludmila Rodrigues et Mike Rijnierse

© DR Sunset in The Hague



Un coucher de soleil éternel sur la Seine, telle est la proposition des artistes Ludmila Rodrigues et Mike Rijnierse. Avec «Sunset in Paris», installation XXL flottant à la Pointe de l'Ile Saint-Louis (4e), le duo revisite l'instant habituellement fugace du coucher de soleil, en proposant cette fois une expérience qui s'étire dans le temps au point qu'elle peut s'admirer toute la nuit, de 22h à 5h du matin, et à 360 °.

La pyramide lumineuse de Jésus Baptista

© Jésus s.Baptista



Un voyage lumineux et sonore. Dans la cour du musée Cognacq-Jay (3e), l'artiste français Jésus Baptista implante son installation futuriste. Baptisée K2-18B, cette pyramide rougeoyante, représentant le cœur battant d’une exoplanète, invite à un voyage dans l'univers, accompagné d'une bande sonore composée par NIID.

L'alliance XXL du duo Plastique fantastique

© DR RINGdeLuxe



Paris est indissociable de la Seine. Avec l'installation gonflable XXL «RingdeLuxe», un anneau doré monumental installé sur la Passerelle Léopold-Sédar-Senghor (1er), le collectif Plastique fantastique composé des artistes Marco Canevacci et Yena Young, célèbre toute la nuit de 19h à 5h du matin, l'union de la ville et de son fleuve.

La performance hybride de Rita d'Albert

© Lucha VaVoom



Un show à la croisée des genres. Alors que Paris accueillera les Jeux olympiques l’année prochaine, la Nuit Blanche célèbre le sport à travers plusieurs événements labélisés Olympiade culturelle. C’est le cas notamment de la performance Lucha Vavoom. Un spectacle hybride, drôle et décalé qui réunit catch mexicain, performances burlesques et acrobatiques au rythme des musiques mexicaines, le tout sur un ring de boxe installé Place du Châtelet (1er). De 21h30 à 2h du matin.

L'expérience chorégraphique de Lawrence Malstaf

Shrink 01995

Un ballet en apesanteur. Le musée Galliera (16e) accueille, de 19h à minuit, l'installation performative Shrink 01995, imaginée par l'artiste Lawrence Malstaf. Mêlant les arts visuels et scéniques, ce dispositif à couper le souffle donne à voir des performeurs évoluant entre deux feuilles transparentes comme en apesanteur. Au fil de la performance l'air est aspiré, limitant de plus en plus les mouvements des danseurs, semblant flotter dans les airs.

Le tournoi de ping pong XXL participatif et kitsch de Golden Country Guy et Yodel Kutzkelina

PingPongCountry

Le projet le plus improbable de cette édition. Avec «The art of pingpongcountry - XXL», le collectif berlinois DJ Golden Country Guy et Yodel Kutzkelina propose un tournoi de ping-pong géant participatif, où le public est invité à prendre les raquettes au fil de parties déjantées, le tout dans une ambiance kitsch au rythme de DJ Sets country. Une fois les matchs terminés, la soirée s'achèvera en musique. Un rendez-vous qui se tiendra de 19h à 2h du matin, Quai de Seine, port de la Gare (13e).