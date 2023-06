Rammstein : le chanteur du groupe allemand accusé de plusieurs agressions sexuelles

Le chanteur du groupe de métal allemand Rammstein Till Lindemann est visé par des accusations d'agressions sexuelles, après la parution de nombreux témoignages dans la presse allemande, qui mettent en lumière une organisation précise.

L'artiste de 60 ans est décrit comme ayant un appétit sexuel démesuré. Till Lindemann, le chanteur du groupe de métal allemand Rammstein, a été accusé, dans les colonnes du quotidien Süddeutsche Zeitung, par plusieurs femmes d'avoir commis des agressions sexuelles dans sa loge, en marge de concerts.

Tout était parti de la première accusation visant la star du groupe aux 20 millions d'albums vendus. Fin mai, une fan irlandaise nommée Shelby Lynn avait dénoncé avoir été agressée lors du dernier concert du groupe à Vilnius en Lituanie, le 22 mai a rappelé Libération.

Dans un tweet, le groupe a démenti l'accusation d'un incident de ce type survenu lors du dernier concert.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.





We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023