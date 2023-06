«Denver, le dernier dinosaure» sera sur scène à la rentrée

Le dessin animé des années 1990 «Denver, le dernier dinosaure» va faire, pour la première fois, l’objet d’une adaptation en comédie musicale à la rentrée, sous la houlette d’Arthur Jugnot et Guillaume Bouchède.

Le célèbre dino rocker avec ses lunettes et sa guitare électrique rose sera prochainement à nouveau sous le feu des projecteurs. «Denver, le dernier dinosaure», adapté du dessin animé diffusé dès 1989 sur FR3 dans l’Hexagone, fera ses premiers pas sur scène à partir du 14 octobre au théâtre de la Renaissance. Un projet inédit, qui reprend l’histoire originelle déclinée en comédie musicale par deux artistes bien connus.

Arthur Jugnot et Guillaume Bouchède à la barre

Enfants dans les années 1990 et fans du dessin animé, les comédiens et metteurs en scène Arthur Jugnot, adepte des projets audacieux, et Guillaume Bouchède, un habitué des comédies musicales, sont à la barre de ce projet. Leur ambition : replonger dans l’univers de Denver et de sa bande, avec à la clef, un spectacle musical et familial.

Comme dans le dessin animé, l’intrigue se déroule en Californie, en 1987. Une bande de quatre jeunes découvre un œuf de dinosaure. Baptisé Denver, le grand lézard vert va devenir leur meilleur ami, mais il devient malheureusement la cible d’un producteur véreux.

Un récit campé par une dizaine de comédiens dont Jules Fabre, révélé dans la série «Plus belle la vie», mais aussi Antoine Lelandais ou encore Arnaud Maillard, dans la peau du méchant Morton Fizzback. Dévoilé à la rentrée prochaine, le spectacle s'offre par ailleurs une équipe technique de taille avec notamment Juliette Azzopardi aux décors, Bérengère Roland aux costumes («Le porteur d'histoire», «La course des géants») et Romain Trouillet à la musique, à qui l'on doit notamment les arrangements musicaux d'«Edmond» et des «Producteurs» dernièrement. De quoi vibrer au rythme de la bande originale du dessin animé et sur son refrain emblématique : «Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore».

«Denver, le dernier dinosaure», du 14 octobre au 7 janvier, théâtre de la Renaissance, Paris.