Star Wars : Mark Hamill donne la raison pour laquelle il ne veut plus incarner Luke Skywalker

Dans un entretien accordé à l’émission «Sunday Morning » sur la chaîne américaine CBS News, Mark Hamill a affirmé ne plus vouloir incarner Luke Skywalker à l’écran, estimant qu’il y avait d’autres histoires à raconter dans le vaste univers Star Wars.

Place à la nouvelle génération. Mark Hamill est prêt à ranger son costume de Luke Skywalker de manière définitive. Dans une interview accordée à l’émission «Sunday Morning » sur la chaîne américaine CBS News, le comédien de 71 ans a confié qu’il aimerait voir la saga Star Wars prendre ses distances avec le personnage qu’il a incarné durant toutes ces années afin de se concentrer sur les autres histoires qui composent l’univers Star Wars.

«Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne vois aucune raison de reprendre le rôle. Laissez-moi le dire d’une autre manière : Il y a tant d’histoires à raconter, ils n’ont plus besoin de Luke aujourd’hui. J’ai fait mon temps, et c’est une bonne chose. Mais cela suffit», explique-t-il.

En plus de la première trilogie signée par George Lucas entre 1977 et 1983, Mark Hamill a incarné Luke Skywalker dans les trois films qui sont sortis entre 2015 et 2019 au côté de Daisy Ridley dans le rôle de Rey. Il a également fait des apparitions dans «The Mandalorian» et «Le livre de Boba Fett» grâce à la technologie de rajeunissement parce qu’il était «très impressionné» par la qualité des séries diffusées sur Disney+. Même s’il avoue ne pas avoir particulièrement apprécié les effets visuels permettant de le rajeunir.

«Les gens ont dit : ‘Oh, maintenant, vous allez pouvoir faire une série entière sur l’après ‘Le Retour du Jedi’. Et j’ai dit, ‘Non, je ne crois pas’. Premièrement, il n’y a aucune nécessité de raconter ces histoires. Mais s’ils décidaient de le faire, ils devraient choisir un comédien dont l’âge correspond au personnage», poursuit Mark Hamill.

Du côté de Star Wars, les projets en développement se multiplient ces dernières années, avec prochainement la diffusion des séries «Ahsoka», «The Acolyte» ou «The Skeleton Crew» sur Disney+. Un nouveau film avec Daisy Ridley dans le rôle de Rey – qui sera une suite directe de «L’Ascension de Skywalker» – est également prévu, ainsi qu’un long métrage réalisé par James Mangold sur l’histoire du tout premier Jedi.