Mort de la chanteuse Astrud Gilberto : comment est née «The Girl from Ipanema», la chanson brésilienne la plus jouée de l'histoire

Immortalisée en anglais par la voix d'Astrud Gilberto, décédée à 83 ans, «The Girl from Ipanema», ou «Garota de Ipanema» dans sa version originale en portugais, est encore aujourd'hui la chanson brésilienne la plus jouée de l'histoire, plus de 60 ans après sa création.

Deuxième chanson la plus jouée dans le monde, derrière «Yesterday» des Beatles, «The Girl from Ipanema» a perdu son interprète la chanteuse Astrud Gilberto, dont on a appris, ce 6 juin, la mort à l'âge de 83 ans.

«Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça...» (regardez cette chose si belle, si plein de grâce) : c'est ainsi que débute ce titre composé par Vinicius de Moraes et Antonio Carlos Jobim, en 1962 et qui, plus de soixante ans après sa création, est toujours la chanson brésillienne la plus jouée de l'histoire.

Figures incontournables de la bossa nova, les deux artistes fréquentaient régulièrement le bar Veloso, à Ipanema, quartier chic de Rio de Janerio. Et presque à chaque fois, ils voyaient passer devant cet établissement - baptisé depuis Garota de Ipanema - une jeune fille de 17 ans nommée Heloisa Pinheiro. C'est elle qui a inspiré les paroles de la chanson, qui décrit son «corps doré au soleil» et son déhanché, «presque un poème».

La chanson a dans un premier temps eu pour titre «Menina que passa» (la fille qui passe). Elle a été jouée pour la première fois en concert par Jobim, Vinicius de Moraes, Joao Gilberto et son groupe Os Cariocas, dans le restaurant Au Bon Gourmet de Copacabana, en août 1962. Deux ans plus tard, Jobim, Joao Gilberto et son épouse de l'époque, Astrud, ont enregistré à New York, avec le saxophoniste de jazz américain Stan Getz, la version mythique «The Girl from Ipanema».

Ce titre, dont les parties en anglais sont chantées par Astrud Gilberto, fait partie de l'album «Getz/Gilberto», qui a remporté en 1965 le Grammy Award du meilleur disque de l'année, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires.

La chanteuse raconte devoir sa popularité à une proposition inopinée de Joao Gilberto, en pleine répétition avec Stan Getz, de lui faire chanter un refrain en anglais. «Cette chanson va te rendre célèbre», lui prédit le saxophoniste dans le studio d'enregistrement.

Relecture pop

La chanson a depuis été enregistrée 442 fois, plus que toute autre titre brésilien, selon l'organe qui gère les droits d'auteur de la musique au Brésil (ECAD).

Elle a été interprétée par des voix mythiques comme celles de Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Cher, Placido Domingo, Amy Winehouse ou Frank Sinatra, et a fait partie de la bande originale de dizaines de films et séries.

La popstar brésilienne Anitta en a fait une relecture récente, pour son titre «Girl from Rio», où elle reprend la même mélodie et des accords de bossa nova.

L'énorme succès de «Girl from Ipanema», n'a pas autant rapporté à Astrud Gilberto qu'à ses compères Stan Getz et Joao Gilberto.

La chanteuse n'a pas été incluse dans les crédits de la première version de l'album, et n'a reçu que 120 dollars pour sa participation, le montant stipulé à l'époque par le syndicat des musiciens pour une nuit de travail aux Etats-Unis, selon Ruy Castro, auteur d'un ouvrage sur l'histoire de la bossa nova.