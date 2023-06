"Il respecte pas l'peuple le gouvernement" : Jul dénonce la réforme des retraites dans son nouveau tube

Le rappeur Jul a profité de la sortie de son nouvel album, «C’est quand qu’il s’éteint», ce vendredi, pour s’en prendre au gouvernement. Le Marseillais dénonce notamment la réforme des retraites dans l'un de ses titres.

La musique adoucit les mœurs, paraît-il. Dans le titre «L’entraînement», extrait de son 28e et nouvel album «C’est quand qu’il s’éteint» qui sort ce vendredi 9 juin, Jul n’est pas tendre avec l’exécutif, le taclant notamment sur la réforme des retraites qui fait tant débat dans l'Hexagone.

Dans le clip qui a été tourné dans la cité phocéenne le soir du 30e anniversaire de la victoire de l’OM en Ligue des champions, et qui cumule déjà plus d’1,2 million de vues sur YouTube, on peut entendre le rappeur scander : «J’ai son odeur sur mes vêtements. J’l’aime de fou, mais complètement. 64 ans la retraite, il respecte pas l’peuple le gouvernement».

Un message politique fort pour Jul, qui a été l’artiste le plus écouté l’an dernier en France, selon le Syndicat national de l'édition phonographique.

Au total, son nouvel opus compte 21 morceaux, incluant de nombreuses collaborations dont Vacra, sur le titre «Coco».