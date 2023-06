Jazz à Juan : tout savoir sur la 62e édition du célèbre festival de musique

Doyen des festivals de jazz en Europe, Jazz à Juan revient pour une 62e édition, qui se tiendra du 10 au 21 juillet sur la Côte d'Azur. Tous les grands noms du genre seront présents. Les billets sont d’ores et déjà en vente.

C’est dans un cadre idyllique, sous la pinède Gould de Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, que se déroulera cet été le festival Jazz à Juan, du 10 au 21 juillet. Comme chaque année depuis sa création en 1960, ce grand rendez-vous musical réunira les nouveaux talents et les grands noms de la scène jazzy.

Alors que «50% des artistes présents cette année n'ont jamais joué à Juan», à l’instar du Britannique Jacob Collier ou du grand Joe Bonamassa, comme l’a récemment précisé Jean-Noël Ginibre, l’un des directeurs artistiques de l’événement, cette 62e édition affiche également une programmation très féminine, avec la venue, notamment, de l'étoile montante Samara Joy, révélation de l’année aux derniers Grammy Awards.

Les mélomanes pourront également applaudir l’Américaine Melody Gardot, la Sud-Coréenne Youn Sun Nah, l’incontournable Dee Dee Bridgewater qui rendra hommage à la légendaire Ella Fitzgerald, ou encore le trio Imany, Angélique Kidjo et Fatoumata Diawara.

La légende Nile Rodgers parmi les têtes d'affiche

Les festivaliers auront par ailleurs la chance d’assister aux représentations du pianiste américain Brad Mehldau, qui oscille entre jazz et pop-rock et a composé la musique de nombreux films de Clint Eastwood, et du saxophoniste Branford Marsalis qui reprendra, avec son quartet, les titres de son dernier opus «The Secret Between the Shadow and the Soul».

Autre moment phare de Jazz à Juan, la présence du guitariste et créateur du groupe Chic dans les années 1970, Nile Rodgers, ainsi qu’une soirée animée le 16 juillet par Sixun, ainsi que les musiciens Thomas Dutronc, Rocky Gresset et Stochelo Rosenberg.

«Hormis le festival proprement dit, Antibes Juan-les-Pins, ‘hometown’ du jazz en Europe, vibrera durant tout l’été au son du jazz, de tous les jazz, à travers les concerts de la Jammin’ Summer Session, restant plus que jamais une plate-forme de rencontres et de liberté créative, un terrain de jeu unique pour les artistes», ajoutent les organisateurs.

La programmation complète et la billetterie sont accessibles sur le site dédié jazzajuan.com.