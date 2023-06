Koh-Lanta : voici les 3 conseils de Tania, finaliste de l’émission, pour bien préparer son aventure

Diététicienne et coach sportive de 22 ans, Tania Cakarevic affronte ce mardi 13 juin le duo Frédéric et Nicolas sur les poteaux pour la dernière épreuve de Koh-Lanta : Le Feu Sacré. Si elle est parvenue à tenir 40 jours sur l’île, c’est notamment grâce à une bonne préparation, dont elle livre les secrets à CNEWS.

De la persévérance. Ce mardi 13 juin, la 24e saison de l’émission de TF1 «Koh-Lanta : Le Feu Sacré» entre dans sa dernière ligne droite, avec une épreuve mythique du jeu : les poteaux. Ainsi, les aventuriers Frédéric, Nicolas et Tania disputeront les deux dernières places pour accéder à la grande finale, diffusée dans la foulée en direct.

Et malgré les rebondissements tout au long de l’aventure, le manque de nourriture et les températures élevées sur l’île de Luçon, à l’Est des Philippines, lieu du tournage de l’émission, plusieurs conditions s’imposent pour qu’un candidat puisse aller au bout de son aventure.

Partir avec des réserves en plus

D’après Tania Cakarevic, 22 ans et finaliste de «Koh-Lanta : Le Feu Sacré», le premier conseil consiste à «partir avec 2 ou 3 kilos en plus pour avoir des réserves». «Cela m’a vraiment aidé sur Koh-Lanta». En effet, en théorie, un adulte moyen pourrait se priver de nourriture durant une période allant de 70 à 80 jours, à conditions que ses réserves en graisses soient abondantes.

Mais les «survivants» passent au total 40 jours sur l’île, ce qui est largement en dessous de la durée indiquée. Par ailleurs, il est à noter que celle-ci peut varier largement en fonction des individus, puisque les candidats n’ont pas tous les mêmes réserves au départ.

Un bon apport hydrique

Pour que le corps puisse puiser dans les protéines, une bonne hydratation s’impose. C’est d’ailleurs le 2e conseil de Tania. «Le conseil fondamental que je donnerais à quelqu’un qui souhaite participer à Koh-Lanta, c’est de boire énormément d’eau lorsqu’il est sur l’île», nous dit-elle.

«J’ai pratiquement pas ressenti la faim en sachant que j’étais à 6 ou 7 litres d’eau par jour. C’est d’ailleurs le point qu’il faut retenir le plus», a-t-elle ajouté.

Une bonne préparation physique

Le parcours du combattant, les radeaux, l’orientation ou encore les poteaux, les épreuves mythiques de Koh-Lanta sont nombreuses. Mais pour cela, il faut que les candidats se préparent mentalement mais aussi physiquement. Car oui, la majorité des épreuves sont physiques.

S’ajoute à cela la recherche de nourriture, qui demande également des efforts physiques. «J’étais la citadine et la plus jeune et je ne connais rien à la survie. Au final je m’en sortais plutôt bien. J’ai attrapé plusieurs fois des poissons. J’ai trouvé du manioc. J’ai réussi à survivre», nous a indiqué Tania.

Et enfin, pour réussir son aventure, il faut tout de même bien connaître l’émission avant de s'y inscrire, à l’instar de Tania. «Je regarde Koh-Lanta depuis que j’ai 10 ans avec ma famille. C’est vraiment le rendez-vous hebdomadaire. J’ai toujours voulu participer à l’émission. C’était un rêve pour moi sans forcément dire que je vais gagner le jeu. Je voulais vraiment faire cette aventure humaine», nous a-t-elle affirmé.