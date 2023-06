Stomp : le spectacle musical de retour à Paris, dès le 20 juin

Les percussions de Stomp vont de nouveau résonner à Paris. Le spectacle musical revient pour une série de représentations au théâtre Bobino, du 20 juin au 16 juillet prochain.

Elle a de l’énergie à revendre. La troupe Stomp revient dans un show exceptionnel au théâtre Bobino, à Paris, à partir du 20 juin prochain. Poubelles, casseroles, caddies, sacs en plastique, tuyaux, balais, ou encore boîtes d’allumettes, sont autant d’objets du quotidien qui deviennent d'incroyables instruments de musique et de formidables partenaires de jeu pour ce collectif, qui signe des chorégraphies toujours plus inventives et uniques.

Mêlant musique, danse, théâtre et performances circassiennes, cet «ovni artistique» au rythme endiablé, se présente comme «un véritable big bang créatif» qui ne manque pas d’humour. Un spectacle mené tambour battant pour petits et grands, servi par des artistes complets à la bonne humeur contagieuse.

Créée en 1991, à Brighton, par Luke Cresswell et Steve McNicholas, la compagnie britannique a attiré plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. Après ce passage au théâtre Bobino, Stomp partira en tournée cet automne dans toute la France, avant de revenir dans la capitale, à partir du 19 décembre prochain, sur la scène de la Cigale.

Stomp, du 20 juin au 16 juillet, au théâtre Bobino (Paris, 14e). Du mardi au samedi à 20h, le samedi à 16h, le dimanche à 14h et 17h. Billets disponibles sur gdp.fr et dans les points de vente habituels (à partir de 35 €).