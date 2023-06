Argylle : tout savoir sur le film d'espionnage avec Henry Cavill attendu sur Apple TV+

En attendant de connaître l’identité du prochain James Bond, rôle dont il pourrait hériter à la suite de Daniel Craig, Henry Cavill va enfiler le costume d’un agent secret irrésistible dans le film «Argylle», attendu prochainement sur Apple TV+.

Le menu est très appétissant. Sera-t-il le successeur de Daniel Craig dans les prochains James Bond ? Peut-être. En attendant que le nom du futur 007 soit officiellement révélé, Henry Cavill va jouer les agents secrets dans «Argylle», un film d’espionnage attendu prochainement sur la plate-forme de streaming Apple TV+ (disponible en France sur myCANAL). Et voici tout ce que l’on sait à son propos.

De quoi parle le film ?

Adaptation du roman éponyme d’Elly Conway dont la publication est prévue en novembre prochain, «Argylle» se présente comme un thriller d’espionnage suivant les aventures, à travers le monde, d’un super agent secret incarné par Henry Cavill. Selon le synopsis du livre, l’histoire suit une chasse au trésor, la 8e merveille du monde égarée depuis des décennies, et l’implication de cet agent secret dont le passé trouble pourrait mettre en péril la mission.

«Quand j’ai lu les premiers scripts, j’ai senti que c’était l’histoire d’espionnage la plus incroyable et originale depuis les livres de Ian Fleming dans les années 1950. Cela va réinventer le genre d’espionnage», affirme Matthew Vaughn, le réalisateur connu pour son travail sur la trilogie «Kingsman».

Selon le site américain The Hollywood Reporter, «Argylle» pourrait être le premier d’une série de trois films centrés sur le personnage incarné par Henry Cavill. Alors que les producteurs de James Bond cherchent un acteur dans sa trentaine pour prendre la suite de Daniel Craig, le comédien britannique a décidé de ne pas attendre plus longtemps, et de se lancer dans ce qui pourrait devenir une nouvelle franchise.

Qui sera au casting ?

Henry Cavill est en charge d’incarner le personnage principal. Ce qui est un excellent début. L’acteur y donnera la réplique à la chanteuse Dua Lipa, dans un rôle qui n’a pas été précisé pour le moment. Sam Rockwell, Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard, John Cena, ou encore Samuel L. Jackson sont également annoncés au casting. Une pure merveille.

Quand sera-t-il lancé ?

En 2021, «Argylle» avait été annoncé pour une sortie dans le courant de l’année 2022. Et comme on le sait tous aujourd’hui, cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Pour le moment, Apple TV+ n’a pas donné de date précise, mais a laissé entendre que le film devrait être mis en ligne d’ici la fin de l’année 2023. On croise les doigts.