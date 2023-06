Été 2023 : 3 romans «feel good» français à lire de toute urgence

Pour beaucoup, l’été rime avec romans «feel good» et leurs intrigues légères, réconfortantes et positives. Mais encore faut-il bien choisir les histoires qui nous accompagneront pendant les vacances. Voici 3 pépites françaises à savourer sur sa serviette.

«Il nous restera ça», de Virginie Grimaldi

©Fayard

Vous pouvez vous plonger sans hésitation dans le dernier roman de Virginie Grimaldi, «la romancière la plus lue en France», comme son éditeur l'annonce. Intitulé «Il nous restera ça» (éd. Fayard), ce roman à trois voix, qui aborde la précarité, l’isolement, ou encore le deuil, offre de belles leçons de vie. Vous ferez la connaissance de Jeanne, une sexagénaire qui vient de perdre son mari et qui décide de mettre en location l’une de ses chambres. Il y a aussi Théo, un apprenti boulanger, et Iris, une auxiliaire de vie cherchant à oublier son passé, qui vont tous deux postuler pour cet hébergement. Ce trio intergénérationnel va devoir s’apprivoiser, accepter l’autre tel qu’il est, et surtout, s’accepter soi-même. Un récit drôle, pétillant et tendre.

«Les douleurs fantômes», de Mélissa Da Costa

©Le Livre de Poche

Après «Je revenais des autres», Mélissa Da Costa est de retour avec «Les douleurs fantômes» (éd.Livre de Poche), un roman sur l’âge adulte et les relations amicales qui met du baume au cœur. Il met en scène Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre, un groupe d’amis soudé, mais que la vie et un drame a séparé. Cinq ans plus tard, ils vont à nouveau se réunir. Mais ces retrouvailles vont raviver des douleurs, rouvrir des blessures, et provoquer de nombreuses remises en questions. «Il n’est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux», tel est le message principal de ce roman «feel good», bien écrit et porté par des personnages attachants.

Mélissa Da Costa, «Les douleurs fantômes», éd.Livre de Poche, 576 pages.

«L’Envol», d’Aurélie Valognes

©Fayard

Pour passer un excellent moment de lecture sous le soleil, vous pouvez également vous procurer «L’envol» (éd. Fayard), dans lequel l’écrivaine à succès Aurélie Valognes, s’inspire de sa propre histoire. Il s’agit d’un portrait croisé entre une mère célibataire, Gabrielle, et sa fille unique, Lili. Cet ouvrage parle de leur relation fusionnelle, puis de leur éloignement. Un fossé va commencer à se creuser entre les deux héroïnes, la mère aimante aux rêves modestes, et la fille ambitieuse, qui va connaître l’ascension sociale et devenir une transfuge de classe. Très émouvant, ce livre sur l’amour filial, qui invite à réfléchir sur les notions de réussite et d’égalité des chances, ne vous laissera pas indifférent.

«L’Envol», Aurélie Valognes, éd. Fayard, 380 pages.