Oasis : la victoire de Manchester City va-t-elle entraîner la reformation du mythique groupe de rock ?

Le sacre de Manchester City en Ligue des Champions pourrait offrir une bonne nouvelle aux fans d'Oasis. Liam Gallagher a en effet déclaré en mai dernier qu'il reformerait le mythique groupe de rock en cas de sacre des Cityzens.

Manchester City vient de décrocher sa première Ligue des Champions aux dépens de l'Inter Milan sur le score de (1-0). Et cette victoire pourrait être synonyme de bonne nouvelle pour les fans d'Oasis.

Liam Gallagher, chanteur du groupe et fan des Skyblues a ainsi déclaré, avant les demies face au Real Madrid, qu'il serait partant pour remettre la formation sur pied, en cas de victoire de City, et voilà que c'est désormais chose faite.

A l'origine de cet enthousiasme des fans d'Oasis, quelques mots de Liam Gallagher lui-même sur le réseau social Twitter. Lorsqu'un fan lui a demandé si Oasis ferait son retour si Manchester City remportait le tournoi, le chanteur avait en effet répondu : «Je suis prêt à y aller».

Pour autant, pour le moment du moins, rien ne permet de dire si le chanteur britannique était réellement sérieux ou s'il plaisantait.

Les médias britanniques se font l'écho par ailleurs d'une autre déclaration qu'aurait faite Liam Gallagher, dans laquelle il se serait montré beaucoup plus explicite : «Si Manchester City gagne la Ligue des Champions, j'appelle mon frère et je remonte ce put... de groupe.»

Des doutes subsistent toutefois quant à ce cri du coeur, qui aurait été là aussi émis sur Twitter, car celui-ci ne figure pas sur le compte de la star et n'existe que sous forme de capture d'écran.

Liam Gallagher Once Promised To Call Noel And Get Oasis Back Together If Man City Won The Champions League https://t.co/nZPZFYDu0i pic.twitter.com/U7hDRhPiyU

— Barstool Sports (@barstoolsports) June 11, 2023