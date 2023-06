Amber Heard : l'actrice enfin prête pour sa première apparition publique depuis son procès

Un peu plus d’un an après la fin du médiatique procès entre Johnny Depp et Amber Heard, l’actrice devrait faire sa première apparition publique fin juin, à l’occasion du festival du film de Taormine, en Italie.

De retour sur les tapis rouges. Amber Heard s’apprêterait à revenir sur le devant de la scène. Un peu plus d’un an après son retentissant procès contre son ex-mari Johnny Depp, l’actrice de 37 ans est attendue au Festival du film de Taormine, qui se déroulera du 23 juin au 1er juillet en Sicile, en Italie.

Selon Deadline, Amber Heard devrait y faire sa première apparition publique à l’occasion de la première mondiale de «In The Fire», prévue le 24 juin. La trentenaire, qui a pour l’instant quitté Hollywood pour s’installer en Espagne avec sa fille loin du tapage médiatique, devrait ainsi apparaître en présence du réalisateur du film Conor Allyn et de l'acteur Eduardo Noriega, à qui elle donne la réplique dans ce thriller surnaturel.

Le film raconte l’histoire d’un couple dans les années 1980 devant faire face à un prêtre local, qui estime que leur enfant autiste est possédé par le diable. Amber Heard y tient le rôle-titre d’une psychiatre venue aider cet enfant, à une époque où la psychiatrie n’est pas considérée comme une science. Pour l’heure, le long métrage n’a pas encore de date de sortie.

Aquaman en décembre prochain

En attendant la sortie de «In the Fire», l’actrice fera en revanche son retour à l’écran à la fin de l’année. Elle est en effet à l’affiche d'«Aquaman et le Royaume perdu».

Après avoir été reportée en 2022, la suite des aventures d’Aquaman est finalement attendue en salles le 20 décembre prochain.