Mort de Treat Williams : les hommages à l'acteur décédé se multiplient

Star d’«Il était une fois en Amérique», «Hair» ou encore «Everwood», l’acteur Treat Williams est mort dans un accident de moto à l'âge de 71 ans. Les hommages sont unanimes pour saluer la mémoire du comédien.

Treat Williams est mort après avoir été impliqué dans un accident de moto, a appris le magazine People ce lundi soir. Agé de 71 ans, l’acteur a été tué dans l’après-midi, a fait savoir son agent Barry McPherson à la publication.

Avec plus de 120 rôles à son actif, la carrière de Williams s'est étendue sur quatre décennies avec des apparitions dans des films comme «1941» de Steven Spielberg et «Heart of Dixie», et des séries comme «Blue Bloods», «The Late Shift», et «Chicago Fire».

En 1979, la carrière de Williams a atteint un point culminant lorsqu'il a joué le rôle de George Berger dans le film «Hair», basé sur la comédie musicale de Broadway. Le rôle lui a finalement valu sa première nomination aux Golden Globes.

Depuis l’annonce de la disparition de l’acteur, de nombreuses personnalités partagent leur peine et lui rendent hommage. «Cette nouvelle est dévastatrice», a déclaré dans un communiqué relayé par People Gregory Smith, qui a joué le fils de Williams dans «Everwood» pendant quatre saisons de 2002 à 2006.

«Treat était un homme merveilleux et un acteur brillant, a-t-il poursuivi. Par-dessus tout, il aimait tellement sa famille. Je suis très reconnaissant du temps que j'ai pu passer au sein de sa famille élargie à la télévision. Il m'a laissé une impression indélébile pendant mes années les plus formatrices. Je chérirai toujours mon temps avec Treat et je penserai avec tendresse à ses histoires, à son rire et à sa passion pour l'aventure. J'envoie de l'amour à sa famille, Pam, Gil et Elinor. Il nous manquera profondément.»

Sarah Drew, qui jouait également avec lui dans «Everwood», a elle aussi fait part de son chagrin : «Je suis profondément navrée par la mort tragique et soudaine de Treat Williams. Mon expérience de travail avec Treat sur Everwood a été formatrice dans ma vie et ma carrière. Nous avons eu une belle et extrêmement soudée famille pendant nos années à Salt Lake City. J'ai tellement appris du talent et du leadership de Treat et nous avons perdu une lumière brillante aujourd'hui. Mon cœur va à sa famille.»

L’actrice Kim Cattrall («Sex & The City») a partagé une photo de Williams et a écrit à côté : «Je suis sous le choc ! RIP, chère Treat. Mes condoléances à Pam, Gilles, Ellie et à la famille. Un acteur et ami formidable.»

«C'est ce que ça fait d'être avec #TreatWilliams. Toujours une joyeuse aventure. Je suis juste abasourdi. Mon cœur souffre de la perte. Quel homme remarquable, a posté Sharon Lawrence en légende d’une série de photos. C'est ce que ça fait d'être avec #TreatWilliams. Toujours une joyeuse aventure. Je suis juste abasourdie. Mon cœur souffre de la perte. Quel homme remarquable».

«Treat et moi avons passé des mois à Rome pour filmer Il était une fois en Amérique, a confié l’acteur James Woods. Il peut être assez solitaire sur la route pendant un long tournage, mais sa bonne humeur et son sens de l'humour résilients étaient une aubaine. Je l'aimais vraiment et je suis dévasté qu'il soit parti. #RIP #TreatWilliams»