Sylvester Stallone affirme qu'Arnold Schwarzenegger est la plus grande star des films d'action

Selon des propos relayés par le site américain IndieWire, Sylvester Stallone a qualifié Arnold Schwarzenegger comme étant la star «supérieure» des films d’action, moins d’un an après avoir reconnu que les deux acteurs se méprisaient dans les années 1980.

«Les années 1980 étaient intéressantes parce que ce débat sur la ‘star ultime du film d’action’ n’avait pas été réglé. Jusqu’à ce moment, le film d’action était une course-poursuite comme dans ‘Bullit’ ou ‘The French Connection’. Un film avec de l’intellect et des sous-entendus, et des dialogues», commente-t-il selon des propos relayés par le site américain IndieWire, avant de préciser comment Arnold Schwarzenegger a aidé à révolutionner le genre.

«Il fallait se reposer sur son corps pour raconter une histoire. Les dialogues n’étaient plus nécessaires. J’ai vu cela comme une opportunité, car personne d’autre ne faisait ça, à part cet homme originaire d’Autriche, qui ne disait pas grand-chose… Il était supérieur. Il avait toutes les réponses. Il avait le corps. Il avait la force. C’était son personnage», poursuit Sylvester Stallone. «Je me faisais botter le derrière en permanence, alors qu’Arnold ne rencontrait que peu de difficultés. Et je lui disais, ‘Arnold, tu pourrais affronter un dragon et t’en sortir avec une simple égratignure», dit-il.

En novembre dernier, Sylvester Stallone avait confié que les deux acteurs se «détestaient immensément» dans une interview accordée au site américain Forbes en raison de leur rivalité au box-office durant deux décennies. L’acteur a reconnu que tout cela n’était pas sain, et qu’ils sont devenus, aujourd’hui, les meilleurs amis du monde.