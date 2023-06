Disney : Avatar, Star Wars, Alien... De nouvelles dates de sortie annoncées

Selon une information relayée par le site américain Variety, Disney vient d’annoncer une série de mise à jour concernant les sorties de ses futures productions – dont certaines sont ralenties par la grève des scénaristes – dont les sagas «Avatar» et «Star Wars».

Un agenda en constante évolution. En raison du retard enregistré par certaines productions, dont certaines sont directement impactées par la grève des scénaristes en cours à Hollywood, Disney vient de dévoiler un nouveau calendrier de sorties des films et séries à venir au cinéma et sur sa plate-forme Disney+, rapporte le site américain Variety. Pour les modifications apportées à Marvel, il faut se rendre sur cet article.

En ce qui concerne les productions Disney, on apprend que l’adaptation de «Vaiana – La légende du nouveau monde» avec Dwayne Johnson sera lancée dans les salles obscures le 25 juin 2025 en France. La saga «Avatar» va encaisser un sérieux retard. Après la sortie de «La voie de l’eau» en décembre 2022 (désormais disponible sur myCANAL), le troisième volet devait voir le jour le 18 décembre 2024. Il faudra désormais attendre une année supplémentaire, en décembre 2025, pour découvrir la suite.

Pis, les deux autres volets – Avatar 4 et 5 – ont été décalés de trois ans. Programmé initialement le 16 décembre 2026, le quatrième film ne sera visible qu’en décembre 2029. Le cinquième, prévu en décembre 2028, voit sa date de lancement repoussée à décembre 2031.

‘Avatar 3’ Pushed a Year to 2025, Two ‘Star Wars’ Movies Head for 2026 and ‘Avengers’ Films Delayed https://t.co/KVfkykRAiQ

— The Hollywood Reporter (@THR) June 13, 2023